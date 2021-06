Hyliion manque de temps pour se séparer du pack EV

Hyliion (NYSE :HYLN) continue de tourner autour de son premier prix d’environ 10 $. Et pour les investisseurs, cela doit commencer à ressembler à la fête de la marmotte. C’est certainement le cas pour moi. A chaque fois qu’on me demande de prendre position sur l’action HYLN, je ressens la même chose. Sauf que, comme de nombreux analystes et investisseurs et Bill Murray dans le film, à chaque fois je deviens un peu plus impatient.

Pour ceux qui ne connaissent pas Hyliion, la société conçoit, développe et vend des solutions de groupes motopropulseurs électrifiés pour l’industrie du transport commercial (en particulier les camions de classe 8). La société propose également à ses clients un système de gestion de batterie pour les applications de véhicules hybrides et entièrement électriques.

Mon collègue d’InvestorPlace, Josh Enomoto, a récemment décrit Hyliion comme une entreprise en transition. La description m’a interpellé car c’est l’aspect d’Hyliion qui m’a le plus troublé depuis que j’ai entendu parler de l’entreprise pour la première fois.

Bien que notre avenir sans carbone ne soit pas encore là, il semble que cette époque soit vraiment différente. À première vue, cela semblerait être un argument haussier pour Hyliion. Mais à mesure que ces autres technologies se rapprochent de la réalité, le stock HYLN apparaît de plus en plus comme un mauvais choix.

Plus que du chocolat et de la vanille

En termes simples, le stock HYLN est un mauvais choix car les opérateurs de flotte pensent que des options plus attrayantes sont en route.

Ne vous méprenez pas, l’optionnalité peut être une prémisse d’investissement très attrayante. Cependant, Hyliion serait plus attrayant pour moi si les opérateurs de flotte devaient faire un choix entre l’option de groupe motopropulseur hybride de l’entreprise ou des camions traditionnels à combustible fossile.

Mais avec beaucoup plus d’options dans le pipeline, la solution d’Hyliion ressemble à un correctif, pas à une solution permanente.

Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne se tournent pas vers les véhicules tout électriques et à hydrogène. Mais cet avenir n’est pas encore là. Un thème commun qui est ressorti lorsque j’ai écrit sur les entreprises SPAC en 2020 était que les délais ne correspondaient pas. La plupart de ces entreprises n’auraient pas de modèles de production avant 2022 au plus tôt et peut-être aussi tard qu’en 2025.

Mesurez deux fois, coupez une fois

Plusieurs des principales sociétés énergétiques intégrées projettent un avenir net zéro d’ici 2050. Si ces projections vous donnent une impression de déjà vu, vous comprenez ce que je veux dire.

Écoutez-moi. Les opérateurs de flotte sont sous pression pour convertir leurs véhicules loin des combustibles fossiles. Cependant, il s’agit d’une entreprise coûteuse. Et cela rappelle l’expression “mesurer deux fois, couper une fois”. L’administration Biden peut persuader; ils peuvent même armer fort. Mais ils ne peuvent pas obliger les opérateurs de flotte à investir dans une technologie qui n’est pas prête pour les heures de grande écoute.

Les entreprises veulent faire cet investissement une fois. Pour ces entreprises, 2023 pourrait aussi bien être le mois prochain. S’ils peuvent attendre 18 à 24 mois pour avoir une flotte de camions électriques à batterie ou même pour que leur flotte soit alimentée à l’hydrogène, je soupçonne qu’ils prendront cette option.

Et cela fait d’Hyliion un mauvais choix d’investissement.

Attendez-vous à plus de la même chose du stock HYLN

Si Hyliion n’avait pas de produit en cours de commercialisation test, la société serait plus facile à licencier. C’est le cas, mais la demande semble arriver à un rythme d’escargot. Et cela fait perdre patience à de nombreux investisseurs.

Une partie de cela n’est peut-être pas la faute de l’entreprise. Il y a simplement un argument circulaire entre les taureaux et les ours. Les taureaux disent que Hyliion a une approche « à la fois/et » qui rend son chemin de croissance évident. Le compteur d’ours avec quatre mots, “montrez-moi l’argent.” En ce moment, Hyliion ne peut pas et il semble que le temps presse.

Ces débats sont épuisants et inutiles. Mais dans le cas des actions HYLN, elles sont essentielles pour de nombreux investisseurs qui peuvent garder le sac sur leur investissement. La société dit qu’elle commencera à réaliser des revenus au second semestre 2021.

La bonne nouvelle, c’est que ça arrive assez vite. La mauvaise nouvelle est que… ça arrive assez vite.

Si vous n’avez pas de position sur les actions HYLN, il n’y a aucune raison impérieuse d’intervenir pour le moment. Le stock de HYLN ne semble pas aller n’importe où bientôt.

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.