Hymne de Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj

A l’été 2014, Jessie J, Ariana Grande, et Nicki Minaj se sont associés pour l’hymne ultime de la puissance, “Bang Bang”. Dès sa sortie, le 28 juillet, les fans et les critiques savaient que la chanson était quelque chose de spécial.

En tant que collaboration mettant en vedette trois femmes de premier plan dans la pop – l’une d’entre elles étant une artiste de premier plan – « Bang Bang » était une « Lady Marmalade » pour une nouvelle génération. Tout comme Maya, Pink, Christina Aguilera et Lil’ Kim avaient transformé le single à succès de LaBelle des années 70 en un hymne du 21e siècle, l’esprit ludique et la démonstration de diva de “Bang Bang” ont assuré que les vibrations émouvantes du morceau et le chant de la cour d’école seraient ancrés dans la conscience de la culture pop.

“J’ai mis ma voix dessus, et c’était juste spécial, excitant”

Dans une interview avec Rolling Stone, Jessie J a révélé les origines du single. Le hitmaker vénéré Max Martin lui a d’abord envoyé une démo du morceau et le chanteur en est immédiatement tombé amoureux. Elle a retravaillé certaines paroles tout en enregistrant ses parties aux Metropolis Studios à Londres. “Après que Max l’ait envoyé, j’ai réécrit une partie de la chanson et je l’ai fait me sentir davantage”, se souvient le chanteur. “J’ai mis ma voix dessus, et c’était juste spécial, excitant.”

Alors qu’elle avait initialement prévu d’inclure de nouveaux morceaux sur une réédition américaine de son album studio de 2013, Alive, la chanteuse britannique a décidé de sauver “Bang Bang” pour son troisième album, Sweet Talker. En s’arrêtant pendant la session d’enregistrement, David Guetta et Emeli Sandé ont fait l’éloge de la voix de Jessie J, mais il manquait quelques pièces au puzzle.

“Je veux qu’Ariana saute dessus”

Après avoir entendu la contribution de Jessie J, le producteur et auteur-compositeur de la chanson, Martin, a poussé pour obtenir un autre chanteur puissant sur la piste. “Je veux qu’Ariana saute dessus”, a-t-il dit à Jessie.

“Bang Bang” était à l’origine destiné à Ariana Grande, qui était en train de terminer son deuxième album, My Everything. À la grande déception de Martin, Savan Kotecha et Ilya Salmanzadeh – les mêmes producteurs qui ont sorti le single à succès de Grande « Problem », avec Iggy Azalea – Ariana a détesté son enregistrement original et l’a abandonné. Martin, cependant, a envisagé de créer un hymne qui a capturé l’esprit de l’ancien groupe de filles simple.

Wendy Goldstein, vice-présidente exécutive/responsable d’Urban A&R chez Republic Records, pensait également que Grande convenait parfaitement à la chanson. Elle a convaincu Monte Lipman, PDG de la griffe, d’organiser une rencontre avec la star. Lipman a joué la version de collaboration pour Grande, qui a répondu « Pas question », après avoir entendu le rôle de Jessie J. Elle a décidé de donner un autre coup à “Bang Bang” et a fini par l’insérer dans l’édition de luxe de My Everything.

“J’étais sur le sol… j’étais comme, c’est fou”

Ce qui distingue « Bang Bang » des autres collaborations, ce sont les vers de Nicki Minaj. Après les sessions d’enregistrement de Jessie J, Minaj a joué la chanson une fois, sachant immédiatement “c’était spécial”. L’été 2014 avait été chargé pour la rappeuse : elle était en train d’enregistrer son troisième album, L’empreinte rose, peaufinant son couplet invité sur “*** Flawless (Remix)” de Beyoncé et se préparant à la sortie de son single controversé “Anaconda”.

Dans une interview avec Carson Daly, Minaj a également fait remarquer que la voix de Jessie J “n’obtient pas assez de crédit”. Avant “Bang Bang”, Jessie J avait voulu collaborer avec Minaj pendant un certain temps, en pensant à elle pour la chanson de 2011 “Do It Like A Dude”. Après avoir entendu le couplet “Bang Bang” de Minaj, Jessie J savait que la piste était terminée. Grande a également été terrassée par la contribution du MC. “J’étais par terre”, a déclaré Grande à Revolt TV. «C’était une surprise pour moi; J’étais comme, c’est fou.

“C’est ce que j’ai l’impression que les jeunes femmes, en particulier, ont besoin d’entendre”

L’alchimie du groupe sur le disque s’est également traduite par le clip d’accompagnement, dans lequel le trio parcourt les rues et les toits d’une ville imaginaire de New York, chacun ayant son temps pour briller, montrant leurs talents individuels. Jessie J n’a même pas rencontré Grande ou Minaj avant le tournage de la vidéo, après que la chanson ait déjà atteint le numéro 1 sur iTunes.

Tournée en deux jours à Los Angeles, la vidéo a été réalisée par Hannah Lux Davis, qui a veillé à ce que chaque star ait le même temps d’écran. Jessie J a souligné à quel point « nous sommes tous les trois si différents et nous sommes tous également confiants ». Le but de la vidéo n’était pas que les chanteuses se rivalisent, mais de célébrer leur unicité en tant que femmes puissantes. “Je ne vais pas rivaliser avec ce qu’elle a, mais j’ai ce que j’ai”, a déclaré Jessie J à Rolling Stone. “C’est ce que je ressens comme les jeunes femmes, en particulier, ont besoin d’entendre.”

La vidéo a aidé “Bang Bang” à poursuivre son assaut contre le grand public. Après avoir fait ses débuts au n ° 6 du Billboard’s Hot 100, il est rapidement passé au n ° 3, devenant l’un des plus grands hymnes d’été cette année. La chanson a également fait ses débuts au n ° 1 au Royaume-Uni et est devenue le deuxième single du Top 10 de Grande et sa deuxième sortie à faire ses débuts à la première place cette année-là.

