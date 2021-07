Hymne des joueurs internationaux (je vous choisis) ⋆ 10z viral

Quelle surprise!

Jordan et Simone ne se sont pas remariés dans All American Season 3 Episode 18.

Dès l’annonce du spin-off All American: Homecoming, ce développement était inévitable.

Pourtant, le récit qui a transporté les téléspectateurs à cette conclusion évidente a été bien géré. Il y avait même ce trope télévisé, la cérémonie de remplacement.

Et, mieux encore, les autres scénarios se sont déroulés rapidement et ont également obtenu le poids narratif qu’ils méritaient.

Après avoir regardé Mom-zilla de Simone en action avant la cérémonie, il est impossible de lui reprocher d’avoir voulu mettre 2 200 milles entre elle et Tina.

Tina était horrible, la façon dont elle a rejeté Rescue Smoothies comme le site du dîner de répétition, même si cela avait une grande valeur sentimentale pour Jordan et Simone.

N’avait-elle pas compris que le mariage ne concernait pas uniquement elle ? Non attends. Elle ne l’a pas fait.

Je me sens encore plus mal pour Robert, le père de Simone et le mari de Tina. Au moins, il n’aura plus à jouer l’arbitre après le départ de Simone pour l’université.

Heureusement, Laura a eu la gentillesse d’organiser le dîner chez elle dans un court délai et a même eu l’énergie de tirer sur Tina tout au long de l’événement.

Pauvre Jordan. Il a continué à mettre Simone en premier et était prêt à accueillir tout ce qu’elle (ou Tina) voulait.

Il aurait dû voir l’écriture sur le mur quand il a reçu un « oh, au fait » de Simone : « Oh, au fait, je jette Stanford et je vais plutôt dans ma nouvelle école de rêve, Bringston. Désolé, parce que je sais que cela va à l’encontre de tout ce que nous avons planifié ces deux dernières années.

Réponse de Jordan, pour paraphraser : OK, je viens avec toi. Ils ont une sorte de football là-bas.

Pour être honnête, la carrière de footballeur de Jordan est sur le point d’être épuisée, donc faire partie d’une équipe HBCU vaut mieux que d’être rejeté par les équipes du Pac-12 pour lesquelles il rêvait de jouer.

Pourtant, Jordan est un garçon de Cali bougie, et Bringston serait un choc culturel pour lui, peu importe la fréquence à laquelle il a rendu visite à GW et Spencer à Crenshaw, ce que Simone réalisait de plus en plus en regardant Jordan dans son environnement naturel, avec ses amis et sa famille. .

Elle a essayé d’exprimer ses sentiments à son père alors qu’elle aurait vraiment dû parler avec Jordan bien avant la cérémonie de mariage elle-même. Elle ne l’a pas laissé à l’autel, alors ils ont quand même évité ce cliché.

Après sa panique avec Layla et Olivia, elle s’est finalement ouverte à Jordan, et sa solution était assez bien raisonnée.

Ils feraient la chose à longue distance, et leur amour les garderait ensemble (peu importe).

Bien sûr, il est simple de prendre cette position lorsqu’il y a déjà un lanceur musclé nommé Damon qui l’attend à Bringston. Parlez d’inévitable.

Là encore, c’est peut-être cette relation qui fonctionne réellement.

Jordan était remarquablement froid par la suite avec ses garçons. Il ressemblait presque à “Esquivé une balle”, surtout en regardant Tina saccager le joint.

C’était risible que Jordan soit le seul à ne pas savoir que Billy et Laura sortaient ensemble. Même Asher était au courant, ce qui était choquant.

Au moins Billy et Laura n’ont pas perdu l’occasion de se remarier pour le plus grand plaisir de Jordan et Olivia.

Jordan a même expliqué la vérité à Olivia, lui faisant comprendre qu’elle n’avait pas besoin d’être seule juste parce qu’elle est en convalescence.

Les choses se sont plutôt bien passées pour Spencer, même s’il a d’abord dû traverser pas mal de drames.

Tout d’abord, toute l’équipe de South Crenshaw était stressée parce que le sort de l’école reposait sur leurs épaulettes. C’était gagner ou se faire arrêter. Billy entassant la pratique supplémentaire et la musculation n’aidaient certainement pas.

Ensuite, Spencer a été surpris par la relation de Grace avec le principal Carter. Je sais que Dillon est un adolescent de mauvaise humeur maintenant, mais comment se fait-il qu’il n’ait pas mentionné ce petit détail à Spencer ?

Cela a eu pour résultat que Spencer a fait exploser Grace, D’Angelo et Billy, pratiquement tous les adultes de sa vie. Heureusement, il a réalisé à quel point c’était stupide après que Coop le lui ait rappelé.

Il est devenu un adulte à propos de Carter et a été récompensé par un South Crenshaw amélioré grâce à la campagne scolaire de D’angelo.

Enfin, Olivia a reconnu la sagesse des mots de Jordan (quatre mots que je ne m’attendais pas à enchaîner) et s’est remise avec Spencer.

Spencer avait également des informations sur Coop, l’informant de la fille de Preach, Amita. Puis elle a compris pourquoi Preach est resté à LA plutôt que d’aller à Vegas pour s’occuper de la marchandise de Coop.

Cela signifie également que le piège de Mo a été tendu, maintenant qu’André s’est mis en position de gérer les marchandises de Coop. Pourquoi c’est important reste à voir.

Et ouais ! Coop a obtenu son GED pour qu’elle puisse se concentrer sur sa musique.

Layla est peut-être encore plus en danger à cause de son harceleur, Carrie.

Carrie a agi de manière sommaire depuis qu’elle s’est présentée à la porte de Layla dans l’épisode 13 de la saison 3 d’All-American.

Au départ, son besoin d’un endroit pour rester était crédible. Mais elle a commencé à agir de manière très possessive envers Layla, surtout quand Olivia était là.

Maintenant, Layla est consciente que Carrie s’est enfuie de chez elle (pas en cure de désintoxication), mais elle semble penser qu’elle peut manipuler Carrie toute seule. Ce n’est pas une bonne chose.

Pour revisiter le péril de South Crenshaw, regardez All American en ligne.

Que pensez-vous de la venue de D’angelo, et Grace devrait-elle en avoir le mérite ?

Maintenant Spencer peut juste jouer au football. Est-ce une bonne chose?

Qui est le plus en danger, Coop ou Layla ?

Commentaires ci-dessous.

Dale McGarrigle est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.