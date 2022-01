Hymne national de la BBC : les ministres soutiennent les demandes de God Save The Queen | Politique | Des nouvelles

Aux Communes, le ministre de la Culture Chris Philp a déclaré aux députés : « Plus nous entendons chanter l’hymne national, franchement, mieux c’est. Il s’est exprimé après que le député conservateur Andrew Rosindell a soulevé la question à Culture and Media Questions.

« Je sais que le ministre conviendra que le chant de l’hymne national est quelque chose qui procure un grand sentiment d’unité et de fierté dans notre nation. Ainsi, en cette année du jubilé de platine de la reine, le ministre prendra-t-il des mesures pour encourager les radiodiffuseurs publics à jouer l’hymne national et s’assurer que la BBC le restaure à la fin de la programmation de la journée avant de passer à News 24 ? » dit M. Rosindell.

La secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a été entendue en train de dire « une question fantastique » après que M. Rosindell eut fini de parler. Son collègue de front, M. Philp, a ajouté: « Nous soutenons pleinement la signature de l’hymne national, de Sa Majesté la reine et d’autres expressions de patriotisme – y compris le vol de l’Union Jack. Plus nous entendons l’hymne national chanté, franchement, mieux c’est . Les organisations comme les écoles sont libres d’en faire la promotion et plus nous pourrons faire dans ce domaine, mieux ce sera. »

À la suite de l’échange, M. Rosindell a déclaré au Daily Express qu’il était « très satisfait » de la réponse à sa question de la part du gouvernement. « Ils étaient entièrement derrière le chant de l’hymne national et veulent l’encourager », a-t-il déclaré.

M. Rosindell, les députés de Romford, a appelé la BBC à rétablir la pratique passée consistant à jouer l’hymne national à la fin de sa programmation chaque soir.

« Auparavant, cela se jouait en fin de journée et je pense que, pour le Jubilé de la Reine, ils devraient rétablir cette tradition. Le fait qu’il y ait maintenant des nouvelles 24 heures sur 24 ne signifie pas qu’il n’y a pas de fin à la programmation de BBC One ; cela pourrait être pendant le basculement. Cela peut être fait et je pense qu’ils devraient rétablir cela d’ici le 6 février, le jour où commence le jubilé de la reine.

« Deuxièmement, nous devons nous assurer que les écoles chantent l’hymne national avec les enfants en assemblée au moins une fois par semaine. Il surpasse tout type de diversité ; si nous sommes tous britanniques et que nous avons tous le même souverain et que nous aimons tous notre pays, les autres différences deviennent moins importantes. Il apporte unité et force. Il est grand temps que cela devienne une partie quotidienne ou hebdomadaire de ce que l’école fait pour enseigner aux enfants la fierté, le patriotisme et l’amour du pays et comprendre comment la monarchie rassemble tous les Britanniques.

M. Rosindell a soulevé la question de chanter l’hymne dans les écoles avec le ministère de l’Éducation à plusieurs reprises au cours de plusieurs années et a l’intention de le faire à nouveau. « Je pense qu’il est extrêmement important que nous fassions cela et il ne pourrait pas y avoir de meilleure année que celle du jubilé de platine de la reine », a-t-il ajouté.

Une source proche de Mme Dorries a déclaré que le secrétaire à la Culture « ne mandatait pas la BBC pour jouer l’hymne national ».

La source a ajouté: « Elle est une grande fan de la BBC et considère la société comme un excellent exemple de britannicité et une icône culturelle. Elle considère le caractère britannique de la BBC comme un atout.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: « L’hymne national est diffusé tous les soirs sur Radio Four après les prévisions d’expédition tardives et nous continuons à le diffuser à des moments appropriés à la télévision, comme lors de l’émission de Noël de la Reine. Nous ne jouons plus l’hymne national tous les jours sur BBC One car il ne ferme pas le soir. »