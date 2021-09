Hymnes urbains : comment The Verve sont devenus des dieux du rock indépendant

Lorsque le troisième album très attendu d’Oasis, Be Here Now, est sorti en août 1997, il s’est hissé au sommet des charts britanniques, devenant l’album le plus vendu de l’histoire des charts britanniques. Pourtant, les célébrations ont été brèves et étrangement étouffées, car c’est le record qui a fait chuter Be Here Now au sommet du Top 40 britannique – La verve‘s Urban Hymns, qui a capturé l’air du temps alors que Britpop était en déclin terminal.

Mené par le charismatique Richard Ashcroft et le guitariste solo au talent précoce Nick McCabe, le quatuor idéaliste du Lancashire avait promis quelque chose de cette ampleur dès le moment où ils ont signé avec Virgin Records, la filiale Hut en 1991. Produit par John Leckie (Radiohead, The Stone Roses), les débuts de The Verve en 1993, Une tempête au paradis, était une beauté éthérée et psychédélique très prometteuse, tandis que son successeur acclamé, les années 1995 Une âme du Nord, s’est rapproché du grand public, atteignant finalement un sommet dans le Top 20 britannique.

Bien que contrastant avec l’hédonisme inhérent à la Britpop, l’introspective A Northern Soul avait tout de même généré deux succès britanniques dans le Top 30, “On Your Own” et la ballade entraînante et ficelle “History”. tous deux suggéraient que Richard Ashcroft émergeait rapidement comme un auteur-compositeur d’importance majeure.

Devenant or, A Northern Soul a laissé The Verve apparemment prêt pour un succès croisé, mais avec le groupe épuisé par les symptômes habituels du rock’n’roll d’excès et d’épuisement, Ashcroft a imprudemment divisé le groupe juste avant que “History” ne commence à grimper dans les charts . Comme les événements l’ont prouvé, cependant, la séparation du groupe n’était que temporaire. En quelques semaines, The Verve était de retour dans les affaires, mais sans le guitariste Nick McCabe, mais avec l’ajout du nouveau guitariste/claviériste Simon Tong, un vieil ami d’école qui avait à l’origine appris à Ashcroft et au bassiste Simon Jones à jouer de la guitare.

Le groupe avait déjà des versions de travail de nouvelles chansons émouvantes, dont “Sonnet” et “The Drugs Don’t Work”, Ashcroft ayant écrit cette dernière sur la guitare acoustique noire de Jones au début de 1995. Au lieu des jams exploratoires qui ont produit le matériel antérieur de The Verve, ces chansons vives et finement aiguisées étaient le prolongement logique des ballades plaintives d’A Northern Soul “History” et “On Your Own”, et elles reflétaient la direction que The Verve a poursuivie avec ténacité alors qu’ils commençaient à travailler sur ce qui allait devenir Hymnes urbains.

« Ces deux airs [‘Sonnet’ and ‘The Drugs Don’t Work’] ont été écrites d’une manière beaucoup plus définitive… plus d’une approche d’auteur-compositeur-interprète », a déclaré Ashcroft aujourd’hui. «Pour moi, je voulais écrire des trucs concis à ce stade. Cela a ouvert un puits de matière et de mélodies.

Urban Hymns s’est constitué lentement, avec les démos de The Verve dans les studios Real World de Peter Gabriel à Bath, puis avec le producteur de A Northern Soul, Owen Morris, avant que les sessions d’album proprement dites ne commencent avec les producteurs Youth (The Charlatans, Maison bondée) et Chris Potter dans les célèbres studios olympiques de Londres à Barnes. A l’instigation de Richard Ashcroft, l’arrangeur à cordes Wil Malone (Attaque massive, Depeche Mode) a été introduit et ses partitions tourbillonnantes ont ajouté une dimension supplémentaire à un certain nombre de morceaux clés de l’album, notamment “The Drugs Don’t Work” et “Lucky Man”.

Au cours de ces sessions prolongées, The Verve est devenu un quintette après que Nick McCabe, dont il était séparé, ait été accueilli de nouveau dans le giron. Parmi son arsenal de guitares, McCabe a apporté en studio un sitar électrique Coral et une Rickenbacker 12 cordes, et sa spontanéité a été encouragée en ajoutant sa magie inimitable aux guitares déjà superposées avec précision par Simon Tong. “Quoi [Nick] a été très respectueux », a déclaré Jones aujourd’hui. « Il a fait tout s’entremêler. Il a embelli ce qui était déjà là et comment cela s’est avéré être une belle chose.

Assisté en outre par ce que Richard Ashcroft appelle avec enthousiasme la « discipline libre » des méthodes de production de Youth, The Verve est sorti triomphalement des laborieuses sessions olympiques en sachant qu’ils avaient créé une musique qui aurait un impact durable.

“Je connaissais l’histoire de cette pièce [Olympic Studio] et nous en faisions maintenant partie », se souvient Ashcroft, parlant du studio qui avait déjà hébergé des gens comme Les pierres qui roulent et Jimi Hendrix. « Nous avions atteint une couture intemporelle. Quand Wil a noté ces scores, c’était ce sentiment incroyable que nous pouvions simplement appuyer sur Rewind et les entendre encore et encore. C’était comme entrer dans une banque avec des millions et des millions de livres de musique.

La confiance en soi du groupe a été justifiée lorsque le premier single d’Urban Hymns, « Bitter Sweet Symphony », a atteint la deuxième place au Royaume-Uni en juin 1997. Construit autour des cordes de Malone et d’un échantillon de quatre mesures de l’interprétation orchestrale d’Andrew Loog Oldham de The “The Last Time” des Rolling Stones, la chanson était empreinte d’une qualité intemporelle et a rapidement gagné en popularité grâce à un film promotionnel mémorable et adapté à MTV d’Ashcroft marchant sur un trottoir londonien très fréquenté, apparemment inconscient de tout ce qui se passait autour de lui.

Avec leur star solidement ascendante, The Verve a programmé leurs premiers concerts au Royaume-Uni pendant deux ans en septembre 1997, tout comme le deuxième single de l’album, la glorieuse houle orchestrale de “The Drugs Don’t Work”, leur a fourni leur premier single au Royaume-Uni. N°1. Les majestueux singles de la bande-annonce d’Urban Hymns ont inévitablement fait l’objet d’éloges lorsque l’album est sorti, mais le disque a fluctué de manière transparente entre les perruques psychédéliques habituelles du groupe (“The Rolling People”, “Catching The Butterfly”, l’adieu “Come On “) et des lamentations existentielles expansives telles que “Space And Time”, “Weeping Willow” et l’élégant “Sonnet”. A peine une seconde me parut superflue.

Avec Urban Hymns, sorti dans toute sa splendeur le 29 septembre 1997, The Verve a livré le chef-d’œuvre transcendant qu’ils avaient promis depuis le début. Avec les critiques (Melody Maker saluant le disque comme “un album d’une beauté inégalée”) et les fans unanimes dans leurs éloges, Urban Hymns a non seulement fait sortir Be Here Now du sommet du classement britannique (où il est resté pendant 12 semaines), mais a également grimpé au n ° 12 aux États-Unis et s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde.

Un concert acclamé a suivi, avec The Verve remportant deux Brit Awards en 1998, une reprise convoitée de Rolling Stone et une nomination aux Grammy Awards (dans la catégorie Meilleure chanson rock) pour « Bitter Sweet Symphony ». Pourtant, la magie alchimisée par le groupe était volatile dans le meilleur des cas, et après la séparation de The Verve pour la deuxième fois, en 1999, neuf ans se sont écoulés avant qu’ils ne reviennent à la mêlée et suivent tardivement leur chef-d’œuvre avec Forth en 2008.

Sorti pendant une année remarquable pour le rock alternatif, au cours de laquelle des titres marquants comme OK Computer de Radiohead et Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space de Spiritualized ont également été publiés, Urban Hymns de The Verve reste l’un des albums les plus marquants des années 90.

“J’étais sûr à 100% que ça allait être énorme”, se souvient le batteur Pete Salisbury de cette période intense. « Urban Hymns était un mélange complet de ce que nous étions en tant que groupe. Nous atteignions un sommet.

La preuve, s’il en était besoin : dans l’édition augmentée de six disques de l’album se trouve le légendaire spectacle de retour du groupe au Wigan’s Haigh Hall. Une performance de mastodonte devant plus de 30 000 fans le 24 mai 1998, elle confirme ce que beaucoup savent depuis des années : que The Verve circa Urban Hymns était une force de la nature.

Cet article a été publié pour la première fois en 2017. Il est republié aujourd'hui pour célébrer la sortie d'Urban Hymns en 1997.