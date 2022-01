Hype House de Netflix avec Nikita Dragun et Chase Hudson est plein de misère

C’est dans le troisième épisode de Hype House, les docuseries Netflix publiées le 7 janvier sur le manoir du créateur de contenu TikTok du même nom, quand il devient douloureusement évident que personne ne veut vraiment être là. Bien sûr, la plupart d’entre eux semblent heureux de vivre à la Hype House, actuellement basée dans une maison de 5 millions de dollars à Moorpark, en Californie, que le collectif paie avec l’argent du sponsoring d’une marque de boisson énergisante et d’une application concurrente TikTok. Mais nous sommes en 2022, et être membre de la Hype House – qui, il y a deux ans, était composée de la liste A des médias sociaux de la génération Z – est maintenant surtout un embarras.

Pour comprendre ce qui se passe dans cette émission de télévision bizarre, entièrement sans incident mais aussi fascinante, il est important de savoir pourquoi elle existe en premier lieu. Il y a presque exactement deux ans, un article phare du New York Times a présenté l’arrivée de Hype House, un collectif d’adolescents attrayants pour la plupart blancs qui étaient récemment devenus célèbres sur une application qui commençait tout juste à faire partie du lexique national. . Cela faisait partie d’une vague de manoirs de médias sociaux à Los Angeles qui ont fait leur apparition au premier semestre 2020, tous dans le même but : utiliser l’influence des uns et des autres pour en développer davantage. TikTok, à ce stade, n’avait qu’une poignée d’étoiles pour sortir de l’application – Charli D’Amelio de Hype House, Addison Rae et le petit ami de D’Amelio Chase Hudson parmi eux – mais dans l’application elle-même, de plus en plus d’adolescents ont commencé à accroître leur audience à des centaines de milliers, puis à des millions d’abonnés. Et quand vous goûtez à la gloire et décidez que vous en voulez plus, vous déménagez à LA.

« Mon objectif avec cette maison au départ était : Pourquoi les gens qui frappent des millions d’autres personnes ne peuvent-ils pas être aussi célèbres que des célébrités de premier plan ? » déclare Thomas Petrou, le co-fondateur du collectif âgé de 22 ans, dans son premier moment à l’écran. Il est le « père » autoproclamé du groupe, et aussi le seul qui semble se soucier du sort de la Hype House. C’est, en fin de compte, la tension dramatique globale de la série: Petrou contre la poignée d’autres membres qui sont soit trop complaisants, soit trop concentrés sur leurs propres projets pour filmer le contenu qui fait de l’argent collectif. En fait, la seule ambition qu’ils semblent partager est d’avoir une émission Netflix, et ironiquement, être dans la Hype House est le seul moyen d’en obtenir une.

Le problème ici est que la Hype House a saigné ses membres les plus célèbres depuis pratiquement le début, et à ce stade (le tournage a eu lieu au début de 2021), la plupart de ce qui reste sont les membres qui ne sont pas devenus assez célèbres pour éclater sur les leurs. Ceux qui vivent dans le manoir actuel incluent Alex Warren, un jeune de 20 ans qui dit qu’il dépense entre 50 000 $ et 70 000 $ par mois pour des vidéos de farces sur YouTube ; sa petite amie Kouvr Annon, qui déteste être la cible de ces farces ; Vinnie Hacker, un piège à soif TikToker de 18 ans qui est le plus animé du groupe mais semble également avoir un problème de colère assez sérieux; et trois autres gars blancs en sweat-shirt et aux cheveux souples qui remplissent les rôles de « juste heureux d’être inclus » bien qu’ils n’aient jamais réellement contribué.

À l’extérieur de la maison mais toujours connecté avec le groupe, il y a Larray Merritt, 22 ans, un créateur biracial queer dont les fans se sont révoltés lorsqu’il a rejoint la Hype House en raison de sa rectitude, de sa blancheur et de sa grimace, et Nikita Dragun, une femme trans et créatrice de beauté qui décrit la Hype House comme « un putain de bordel ».

Le personnage le plus divertissant qui nous est présenté est Chase Hudson, l’e-boy ur-TikTok de 19 ans qui, après avoir passé ses années de lycée à se lisser pour l’appareil photo de son smartphone sur des applications de diffusion en direct et de vidéo antérieures, a depuis pivoté vers la pop. -Rockeur punk. Hudson est la personne la plus convaincante de la série, non pas parce qu’il a beaucoup de remarques intéressantes, mais à cause de son absence totale. Tout au long de la série, le personnage de Hudson ne peut être décrit que comme un punk Ryan Lochte, se présentant à ses confessionnaux avec des lunettes de soleil d’intérieur et répondant aux questions par des grognements à peine audibles, tandis que le reste de la Hype House s’énerve contre lui pour ne rien faire ou être trop imbu de lui-même.

Nous rencontrons Hudson dans son manoir à Encino, dont le décor intérieur est sans cesse moqué comme « ressemblant à une fabrique de gâteaux au fromage » (c’est le cas). Ici, il donne une interview émouvante sur son enfance dans le nord de la Californie, qu’il explique avoir été difficile car « je n’avais personne avec qui collaborer. J’ai fait des vidéos par moi-même. Sur sa trajectoire de carrière, il dit : « J’ai commencé à accroître ma popularité sur Internet grâce aux médias sociaux et à TikTok et à simplement traîner et rencontrer des gens, je suppose. Et c’est là que l’amour de rencontrer des gens et d’avoir ce lien profond avec vos amis a commencé, je suppose. »

Tout cela pour dire que la seule personne pour laquelle je m’enracinais en plus des producteurs – qui ont clairement pris grand soin de rédiger un récit à partir des images qui leur ont été données – était Annon, qui en a de plus en plus marre de son rôle de petite amie YouTuber. Tout au long de la série, elle agit comme la cible involontaire des farces de Warren, qui incluent souvent de fausses propositions (elle veut désespérément être fiancée), dans le but d’améliorer le nombre de téléspectateurs en baisse de Warren. Dans un épisode, elle accepte à contrecœur de se « marier » malgré la douleur et la confusion que cela représente pour elle ; nous découvrirons plus tard que la vidéo du mariage n’a même pas eu autant de vues. Pendant tout ce temps, Annon réconforte Warren alors qu’il fait face à ses traumatismes d’enfance (contrairement à Hudson, Warren traverse la mort d’un parent et la maltraitance d’un autre) et sa peur paralysante de l’échec, ce qui signifie pour lui une vie dans laquelle il n’est pas un créateur de contenu à temps plein.

Tout cela est très étrange, compte tenu de la façon dont la série décrit la célébrité des médias sociaux comme une façon de vivre absolument terrible. « Si vous ne le remarquez pas tous », dit Petrou, « comme, 90 % des personnes les plus populaires sur les réseaux sociaux ne veulent pas être des personnes sur les réseaux sociaux. » Dans un effort pour réhabiliter les relations entre le réseau lâche d’anciens et actuels membres de Hype House, dont la plupart ne vivent pas à Hype House, Petrou les emmène tous en voyage à Joshua Tree, puis se plaint qu’aucun d’entre eux ne filme. n’importe quoi. « Pourquoi est-ce que je fais cela? » demande-t-il après que la première soirée se soit terminée par plusieurs combats passifs-agressifs où il est extrêmement clair que personne ne se soucie réellement de la Hype House et la seule raison pour laquelle ils sont ici est parce que les caméras Netflix sont là.

Cela a toujours été le plan. Dès le début, chaque membre de la maison TikTok aspirait à avoir sa propre émission de téléréalité. La plupart des TikTokers ne gagnent pas assez d’argent pour couvrir le loyer d’un manoir de Los Angeles, même lorsqu’ils se sont regroupés en groupe. Ils doivent viser quelque chose de plus grand : quelque chose comme L’incroyable famille Kardashian, une émission sur des personnes largement considérées comme « sans talent » mais qui sont néanmoins regardables, et qui peut servir de tremplin à ses stars pour devenir des noms familiers. et entrepreneurs. Les sociétés de gestion d’influence étaient disposées à assumer une partie du coût d’une maison dans l’espoir que la marque deviendrait plus que la somme de ses membres, devenant peut-être un incubateur pour les chouchous des médias sociaux en devenir. Petrou, par exemple, compare la Hype House à «un Nickelodeon ou un Disney». Mais les émissions de téléréalité prennent du temps, de l’argent et un accès pour produire, et le temps passe beaucoup plus vite dans le monde des influenceurs. La plupart des maisons de contenu ne restent même pas assez longtemps pour qu’un accord soit signé, sans parler de filmer une saison.

Au sixième épisode, Petrou a décidé qu’il était temps que Hype House suive le chemin de tous les autres manoirs de contenu TikToker et annonce qu’il veut le fermer. Il est seul et déprimé et en a marre de mettre de l’énergie dans une entreprise dont personne d’autre, à l’intérieur ou à l’extérieur, ne se soucie. C’est la seule décision sensée que quelqu’un ait prise jusqu’à présent dans cette émission, mais bien sûr, à la fin, il décide qu’en fait, la Hype House est «familiale» et mérite d’être sauvée. Coupé à six mois plus tard : Warren, Annon et plusieurs autres ont déménagé, et Petrou envisage d’emménager plus de personnes, à quel point il est difficile de ne pas crier à la télévision et de demander pourquoi cet homme est déterminé à se faire. aussi misérable que possible.

« Toute bonne chose a une fin », remarque Larray Merritt – qui, comme Nikita Dragun, a toujours été trop célèbre pour vraiment faire partie de la maison – puis demande: « Mais était-ce une bonne chose ? »

Probablement pas! La Hype House a rendu ses membres plus célèbres et plus riches, et aussi plus déprimés et anxieux ; cela leur a appris à valoriser les choses les plus superficielles et leur a donné le fac-similé de la communauté dans une industrie profondément solitaire, ou, comme Petrou le décrit, « Je me sens comme un enfant qui a tous les jouets du monde mais pas de piles pour les faire fonctionner . » Considérez le contenu le plus récent de Hype House sur son compte TikTok, qui est soit un parrainage pour la boisson énergisante qui paie ses factures, soit une promotion pour l’émission Netflix, où ils se plaignent constamment de devoir faire des vidéos de parrainage pour ladite boisson énergisante. Le rêve d’un groupe d’amis qui s’enrichit en s’amusant et en créant du contenu est déjà mort : peu d’entre eux sont amis ; aucun ne s’amuse.

Hype House est une émission sur des personnes qui sont devenues célèbres en se filmant et dont le but ultime est de devenir assez célèbre pour que quelqu’un d’autre tienne la caméra. Bien qu’ils aient, grâce à Netflix, atteint cet objectif, la série ne montre aucun sens réel à l’ensemble de leur performance et montre à la place à quel point elle est vraiment creuse, dépourvue de joie ou de valeur. Je pourrais imaginer Walter Benjamin trouver Hype House extraordinairement fascinant, cependant, et je crois fermement qu’il devrait être étudié aux côtés d’Adorno et Horkheimer dans chaque cours Media Studies 101.

C’est une émission sur la précarité de l’appareil de renommée moderne, le désabonnement écrasant de la «création de contenu» en tant que profession et le tribut de trop d’attention sur la psyché humaine. Beaucoup d’art tentent de prétendre qu’être riche et célèbre est vraiment nul, mais seul Hype House réussit à le faire paraître si bon marché et si louche, l’équivalent créatif d’une escroquerie cryptographique. S’il y a un seul point à retenir de cette émission, c’est que la Hype House – et peut-être les maisons de contenu ensemble – doivent mourir.

