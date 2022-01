Hype House : Quel est le vrai nom de Lil Huddy et quel âge a-t-il ?

Lil Huddy est un membre fondateur de Hype House (Photo : Netflix / lilhuddy / getty / Facebook/Machine Gun Kelly)

Hype House a frappé Netflix et la nouvelle série de téléréalité donne aux fans un aperçu de la vie du collectif TikTok du même nom qu’ils n’ont jamais pu voir auparavant.

Formé en 2019 par Lil Huddy et YouTuber Thomas Petrou, 23 ans, le couple a déménagé un groupe de jeunes influenceurs dans un manoir à LA pour faciliter la création de contenu et la collaboration sur des vidéos.

Alors que la programmation a changé au cours des deux années qui ont suivi, la série retrace la vie et les amours de Lil Huddy, Nikita Dragon, Thomas Petrou, Larray, Mia Hayward, Alex Warren, Jack Wright, Kouvr Annon et Vinnie Hacker.

Quel est le vrai nom de Lil Huddy ?

Son nom complet est Cole Chase Hudson, bien qu’il s’appelle généralement Chase Hudson.

Quel âge a Lil Huddy ?

Lil Huddy a 19 ans.

La star de TikTok se taille une carrière de chanteuse (Photo : Instagram/lilhuddy)

Lil Huddy est-il chanteur ?

Oui, depuis qu’il est devenu célèbre sur les réseaux sociaux, Lil Huddy s’est tourné vers la conquête du monde de la musique et a sorti son premier album, Teenage Heartbreak, en septembre 2021.

Ses singles incluent 21st Century Vampire, The Eulogy of You and Me et America’s Sweetheart.

Dans quoi Lil Huddy a-t-il agi ?

Lil Huddy a joué le rôle principal de Fenix ​​dans Downfalls High, l’adaptation musicale de l’album Tickets To My Downfall de Machine Gun Kelly.

Il a joué aux côtés de Sydney Sweeney en tant qu’intérêts amoureux d’adolescents maudits, elle en tant que fille populaire et lui en tant que gamin emo victime d’intimidation, leur romance se terminant par une tragédie.

Pourquoi Lil Huddy est-il le plus connu ?

Lil Huddy est l’un des 10 meilleurs influenceurs musicaux sur TikTok selon Billboard, et avec plus de 30 millions de followers, il est l’une des personnes les plus influentes de la plateforme.

Il est co-fondateur de Hype House, un collectif TikTok avec d’autres personnalités des médias sociaux et a fait les gros titres de sa relation avec Charli D’Amelio.

