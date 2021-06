Hype ou pas de battage médiatique, le stock de CCIV ne peut pas échapper à ces vérités laides

Compte tenu des récentes tentatives de short squeeze sur les actions meme comme AMC (NYSE :AMC) et GameStop (NYSE :GME), il n’est pas surprenant que les investisseurs recherchent du jus parmi des actions similaires à fort intérêt à court terme. Entrer Churchill Capital Corp IV (NYSE :CCIV), une SPAC (Special Purpose Acquisition Company) de premier plan, qui détient actuellement 26 % de son flottant en positions courtes. La fusion à venir entre Churchill Capital IV et Lucid Motors a stimulé un rallye des actions CCIV qui pourrait entraîner une compression.

L’espace des véhicules électriques (EV) est chaud et tout le monde aime une histoire d’outsider, surtout si cet outsider a le potentiel de vaincre le géant EV Tesla (NASDAQ :TSLA). Mais attention aux investisseurs : si vous voulez prendre le train de la dynamique, assurez-vous de savoir quand descendre. Malgré le battage médiatique à court terme autour de Lucid en tant que «tueur de Tesla», une évaluation surchauffée, le manque de catalyseurs fondamentaux et un calendrier de production fragmentaire ont finalement mis le stock à la déception.

Je vendrais les actions CCIV en force à court terme. Pendant ce temps, je continue de recommander d’acheter Tesla en cas de faiblesse.

Voici un examen plus approfondi.

Lucid Motors : en mission pour (un jour) rivaliser avec Tesla

Lucid Motors a été co-fondé en 2007 par l’ancien directeur de Tesla Bernard Tse sous le nom d’Atieva. L’objectif initial de l’entreprise était les blocs-batteries pour les véhicules chinois. En 2013, Lucid a recruté Peter Rawlinson en tant que PDG. Rawlinson était auparavant l’ingénieur en chef de Tesla pour la première berline de luxe Model S produite en série. Lucid s’est tourné vers la fabrication de voitures en 2014.

En septembre 2020, Lucid Motors a dévoilé la Lucid Air, la première voiture de l’entreprise. Le véhicule est actuellement en pré-production à Casa Grande, en Arizona. Bien que Lucid n’ait encore vendu aucun véhicule, la société se classe parmi les startups de véhicules électriques les plus matures dans une course pour rivaliser un jour avec Tesla.

Lucid a conçu trois modèles Air :

Air Pure à partir de 69 900 $ (autonomie de 406 milles ; 480 CV) Air Touring à partir de 87 500 $ (autonomie de 406 milles ; 620 HP) Air Grand Touring à partir de 131 500 $ (autonomie de 517 milles ; 800 HP)

L’Air devrait être un catalyseur pour une gamme de futurs véhicules tout électriques de Lucid, y compris un SUV en 2023 et, éventuellement, des véhicules plus abordables.

Qu’est-ce que le déménagement CCIV Stock?

CCIV est l’une des dernières sociétés de premier plan à être commercialisée via une introduction en bourse SPAC. Malgré le fait que son objectif de fusion, Lucid Motors, n’ait pas encore expédié un seul véhicule, le stock prend de l’ampleur à l’approche de la prochaine introduction en bourse (aucune date n’a encore été annoncée). Alors que l’action CCIV a chuté d’environ 55% par rapport à 53 $ en février lors de l’annonce de l’accord, elle a été propulsée d’environ 20 $ à 26 $ au cours des deux dernières semaines.

Il y a trois explications au mouvement.

Intérêt court élevé. Comme la plupart des SPAC pré-IPO, l’intérêt court de CCIV est élevé, à 26% du flottant. Il y a un de construction raison de cet intérêt élevé à court terme. Les investisseurs pré-SPAC reçoivent généralement des bons de souscription en guise d’édulcorant pour leur investissement de démarrage. En conséquence, ils ont tendance à couvrir leur position en vendant le titre à découvert.

Augmentation de la position courte sur Tesla. Un intérêt croissant pour Tesla et la rareté des actions EV cotées en bourse ont également soutenu les actions CCIV. Avec plus de 40 millions d’actions, la position courte de Tesla vaut actuellement 24 milliards de dollars, ce qui en fait la position courte la plus importante en valeur totale. Certains observateurs ont prématurément commencé à présenter Lucid comme la « prochaine Tesla ». Cependant, cette comparaison n’a de sens que dans le contexte du modèle de fabrication de copie de Lucid (tout en interne) et d’un modèle de vente et de service similaire.

Valorisation par rapport à Rivian Automotive. La startup de véhicules électriques Rivian Automotive vise une introduction en bourse soutenue par Goldman Sachs (NYSE :SG), JP Morgan (NYSE :JPM) et Morgan Stanley (NYSE :MME). Les premiers rapports suggèrent que l’entreprise, soutenue par Amazon (NASDAQ :AMZN) et Gué (NYSE :F), pourrait générer une valorisation d’environ 70 milliards de dollars. En revanche, certains investisseurs peuvent considérer Lucid Motors comme bon marché en comparaison, avec une valorisation implicite de 42 milliards de dollars.

Bien que les actions de CCIV puissent continuer à prendre de l’ampleur dans la transaction d’introduction en bourse, je suggère de vendre en force. La CCIV a une valorisation surchauffée. À ces niveaux, le titre prépare les investisseurs à la déception, en particulier en ce qui concerne les délais de fabrication.

Dessins sympas…

Contrairement à Tesla, qui se concentre strictement sur les véhicules électriques commerciaux, le plan d’affaires de Lucid prévoit l’expansion de son portefeuille technologique dans d’autres secteurs, notamment l’aérospatiale et l’agriculture. Pour l’instant, la société est en pré-production avec un seul produit : la Lucid Air, une berline pour rivaliser avec la Model S de Tesla. Notamment, ce n’est que lorsque Lucid Motors a proposé l’Air pour un prix de départ de 69 000 $ en octobre dernier que Tesla a coupé le prix du modèle S à 69 420 $.

Les conceptions de Lucid reçoivent beaucoup d’attention. Mais développer la production de véhicules à grande échelle est un problème beaucoup plus difficile – un problème qui a presque conduit Tesla à la faillite. Déjà, de nombreuses startups EV comme Moteurs Lordsdown (NASDAQ :CONDUIRE) sont mis à l’épreuve par les exigences en capital de l’augmentation de la production. La transaction PIPE (Public Investment in Private Equity) de Lucid et l’introduction en bourse ultérieure devraient générer jusqu’à 4,6 milliards de dollars de liquidités pour que la société puisse augmenter la production.

…Mais c’est voué à la déception

Le bilan de Lucid devrait amener l’entreprise aux premiers stades de la production. Mais la rampe de fabrication de l’entreprise est moins certaine. L’installation AMP-1 de 700 millions de dollars de Lucid à ​​Casa Grande en Arizona est capable de passer à 34 000 véhicules par an. Mais, l’objectif 2021 de l’entreprise ne prévoit que 577 véhicules Lucid Air. En fait, Lucid a reporté le lancement de sa berline phare Air au second semestre 2021.

Les investisseurs qui recherchent plus de détails sur le calendrier de fabrication de Lucid au-delà de cette année n’obtiendront pas beaucoup de clarté. L’entreprise dit qu’elle a prévu trois étapes pour étendre ses installations en Arizona à un maximum de 365 000 véhicules par an. Pourtant, Rawlinson a refusé de confirmer l’objectif annoncé précédemment par la société de 20 000 véhicules en 2022. Compte tenu de l’absence de véritables prévisions de production, le stock pourrait se préparer à une déception au cours des prochains trimestres. À titre de comparaison, l’année dernière, Tesla a produit 509 737 véhicules électriques et expédié 499 550, même malgré un ralentissement mondial des ventes d’automobiles en raison de la pandémie de coronavirus.

Suivez le flux d’argent

Les actionnaires de CCIV détiendront une participation minoritaire dans Lucid Motors (19,1%). Il vaut donc la peine d’examiner de plus près la structure de propriété et la gouvernance de l’entreprise. Le fonds souverain d’Arabie saoudite, ou Fonds d’investissement public (PIF), détiendra environ 62 % de la société une fois l’acquisition terminée. Le PIF a investi 1,3 milliard de dollars dans l’entreprise en 2018. Il a également fourni à Lucid 600 millions de dollars de financement relais pour l’aider à conclure l’accord.

Le PIF, sous la direction du prince héritier Mohammed bin Salma, cherche à investir dans des technologies qui réduisent la dépendance de l’économie saoudienne à l’industrie pétrochimique. Le premier investissement international majeur de PIF a eu lieu dans Uber (NYSE :UBER) aussi bien que de Softbank (OCTMKTS :SFTBY) Fonds Vision. PIF détenait également une participation de 5 % dans Tesla en 2018, mais a liquidé ses participations fin 2019.

Lucid et CCIV ont des liens étroits avec l’Arabie saoudite. Notamment, le fondateur de Churchill Capital, ancien Citigroup (NYSE :C) Michael Klein, banquier d’investissement, a travaillé pendant des années en tant que financier au Moyen-Orient et a été conseiller lors de la cotation en 2019 de la Saudi Arabian Oil Company. Compte tenu de l’histoire des violations des droits de l’homme en Arabie saoudite, il convient de mentionner que des entreprises telles que celle de Richard Branson Virgin Galactic Holdings (NYSE :SPCE) et Virgin Orbit ont décliné les investissements de PIF à la suite de l’assassinat en 2018 du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi.

Le « G » de l’ESG

Il convient également de noter la structure du conseil d’administration de Lucid. Le président de la société, Andrew Liveris, est un ancien Dow Chemical (NYSE :DOW) chef de la direction avec des liens financiers profonds avec l’Arabie saoudite. Liveris est également partenaire opérationnel de la CCIV. Cela fait de lui un acteur des deux côtés de la transaction. Il est très inhabituel que des dirigeants de la société acquise occupent un rôle opérationnel dans la SPAC, en raison d’un conflit d’intérêts évident. Alors qu’il était PDG de Dow, Liveris a fait l’objet d’une enquête de trois ans de la Securities and Exchange Commission pour avoir omis de divulguer environ 3 millions de dollars d’avantages. Les avantages allaient de l’utilisation personnelle des avions de la société aux événements sportifs et aux cotisations versées par Dow à un organisme de bienfaisance présidé par Liveris.

En plus des liens étroits de Lucid avec l’Arabie saoudite, il y a également eu des spéculations selon lesquelles la société s’était engagée à construire une usine de fabrication près de la ville de Djeddah, sur la mer Rouge. Cette spéculation a à son tour conduit à des questions concernant le coût d’un tel investissement – d’autant plus que l’Arabie saoudite n’a pas l’empreinte de fabrication nécessaire pour construire des automobiles à grande échelle. Le pays tente de persuader un constructeur automobile de construire une usine d’assemblage sur son propre territoire depuis un accord raté avec Jaguar Land Rover, propriété de la société indienne Groupe Tata (NYSE :TTM).

L’annulation de Tesla Plaid Plus est du bruit

Plus tôt cette semaine, Tesla a annoncé qu’il avait annulé le Model S Plaid Plus, Elon Musk citant le Model S Plaid comme étant « si bon » en soi. Cette annonce semble avoir certains observateurs spéculant que Lucid a maintenant une avance ouverte dans la catégorie EV premium. Nous pouvons certainement débattre des raisons de l’annulation. Mais, une chose est très claire. Le Plaid offre essentiellement les mêmes fonctionnalités que le Plaid Plus – et à un rabais de 20 000 $.

Avec les modèles Plaid les plus bas de gamme capables d’une autonomie de 390 milles et de 1020 chevaux, c’est principalement l’autonomie de la batterie qui aurait été incrémentielle. Avec de nouvelles cellules de batterie toujours à l’horizon, Tesla se concentre probablement sur d’autres fonctionnalités de luxe pour le moment. Il est également possible que Tesla veuille attendre son nouveau type de cellule de batterie jusqu’à la prochaine livraison du Roadster (2022).

L’essentiel sur l’action CCIV

En tenant compte de la participation de 19,1 % dans Lucid par les actionnaires de CCIV, Lucid arrive sur le marché à une valorisation implicite de 42 milliards de dollars. À ce prix, Lucid se négocierait à la même capitalisation boursière que Tesla en 2017. À titre de référence, Ford et General Motors ont des capitalisations boursières de 62 milliards de dollars et 93 milliards de dollars, respectivement.

Avec les véhicules électriques bien placés pour cannibaliser un marché automobile de 5 000 milliards de dollars, il y a très peu de débat sur la croissance de l’industrie. Cela dit, il est trop tôt pour prendre position à la CCIV à ces niveaux. Construire des véhicules est une entreprise difficile, et le bon processus de fabrication (et la livraison des produits à temps) nécessitera plus que des rendus de conception sympas.

L’action CCIV pourrait continuer à progresser dans la transaction d’introduction en bourse. Mais toute force sera probablement de courte durée à mesure que les valorisations des VE se recalibrent. Il y a un risque pour les actions alors que les investisseurs commencent à examiner de plus près la rampe de fabrication de Lucid. Bien qu’il puisse y avoir un commerce spéculatif à court terme ici, je vendrais en force.

A la date de publication, Joanna Makris n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street couvrant divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.