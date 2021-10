Hyper Connect Asia nomme Neh Rathi au poste de DPE

Neh Rathi a travaillé avec des agences de réseau telles que McCann, Ogilvy et Publicis

L’agence de marketing numérique Hyper Connect Asia a recruté Neh Rathi en tant que directeur créatif exécutif (DCE) pour conduire la vision créative du prochain niveau de croissance. Dans son nouveau rôle, Rathi dirigera l’équipe créative récemment élargie d’Hyper Connect (HC) et dirigera les futures campagnes créatives de l’agence. Hyper Connect Asia a récemment ajouté une multitude de premiers comptes numériques mondiaux et nationaux ainsi que des marques championnes dans l’espace de vente directe au consommateur/e-commerce (D2C).

Rathi est le bon mélange de puissance de feu créative, de leadership et de nouvelle pensée numérique pour laquelle nous sommes sur le marché, a déclaré Kiran Khadke, co-fondateur et responsable créatif, Hyper Connect Asia. « Son expérience multi-agences apporte cet avantage unique dont Hyper Connect a besoin pour stimuler la croissance de nos clients mondiaux et nationaux grâce à une créativité exceptionnelle », a-t-il ajouté.

Avec plus de 15 ans d’expérience, Neh Rathi a travaillé avec des agences de réseau telles que McCann, Ogilvy et Publicis et a une expérience égale dans des agences indépendantes telles que Karma (DDB Mudra), Saints and Warriors et Wondrlab travaillant sur des campagnes primées pour Vodafone Data Campaign. pour Mumbai Circle (Life without 3G), Big Bazaar Big Days (Diwali aa rahi hain), Star Sports (Rio Olympics, Isse bada kuch nahi) et flix (India Trumps America) et de nouveaux emplacements commerciaux.

Pour Ankur Pujari, co-fondateur et chef d’entreprise, Hyper Connect Asia, avec l’ajout de Neh Rathi, l’agence passera à la prochaine orbite de croissance. « Hyper Connect est actuellement dans sa phase la plus excitante, les deux dernières années malgré la pandémie ont été très encourageantes pour nous. Nous avons ajouté une multitude de nouveaux clients numériques de premier rang, renforcé notre expertise dans la croissance et l’entretien des clients D2C et ajouté des ressources senior en chef des services à la clientèle, responsable de la planification des comptes et responsable des ressources humaines », a-t-il souligné.

