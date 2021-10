L’une des plus grandes limitations des MacBook Air M1 et MacBook Pro M1 d’Apple est que vous ne pouvez connecter qu’un seul écran externe. Le fabricant d’accessoires populaire Hyper est sorti avec un nouvel accessoire HyperDrive conçu pour remédier à ce problème, mais il y a quelques limitations…

Le nouvel adaptateur USB-C HyperDrive Dual 4K HDMI 3-en-1 et le concentrateur HyperDrive Dual 4K HDMI 10-en-1 USB-C incluent la prise en charge de la « sortie vidéo étendue HDMI 4K sur une seule connexion USB-C ». Hyper affirme avoir atteint cet objectif en utilisant une « conception d’affichage USB hybride qui combine le mode DP Alt et la technologie vidéo plug-n-play Silicon Motion InstantView qui ne nécessite pas de pilotes logiciels ».

Cela signifie que les dongles HDMI HyperDrive Dual 4K peuvent prendre un port USB-C sur votre MacBook Pro M1 ou MacBook Air et alimenter deux écrans 4K externes. La limitation, cependant, est qu’un seul de ces écrans prendra en charge la 4K à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’autre écran ne fonctionnera qu’à 4K avec un taux de rafraîchissement de 30 Hz.

Voici les spécifications de chacun des nouveaux dongles d’Hyper.

Adaptateur USB-C HyperDrive Dual 4K HDMI 3-en-1

Connectez 2 écrans HDMI à la vidéo 4K. Donnez à n’importe quel MacBook Pro/Air M1/Intel, PC Windows ou Chromebook la possibilité de connecter 2 moniteurs étendus avec une vidéo HDMI 4K d’une clarté cristalline à l’aide d’une seule connexion USB-C.

Installation rapide et facile. En quelques secondes seulement, connectez HyperDrive à votre appareil via le câble USB-C intégré et vous verrez l’application HyperDisplay sur votre bureau. Double-cliquez simplement dessus et vous êtes prêt à partir.

Dispositifs de charge rapide. Profitez de la mise sous tension de votre MacBook M1 ou de tout appareil USB-C compatible en un clin d’œil grâce à notre port de charge USB-C PD Power Delivery 100 W.

Conception durable et fonctionnelle. Le magnifique boîtier en aluminium fraisé accentue parfaitement le design gris sidéral du MacBook M1 tout en assurant une dissipation thermique avancée

Ports. HDMI 4K 60 Hz, HDMI 4K 30 Hz, USB-C PD 100 W Dimensions : 102 x 60 x 15 mm / 4,02 « x 2,36″ x 0,59 » Poids : 98 g / 3,46 oz

Concentrateur USB-C HyperDrive Dual 4K HDMI 10-en-1

Profitez de 10 ports essentiels. Transformez en toute transparence le MacBook Pro/Air M1 ou tout périphérique USB-C compatible en un espace de travail puissant avec des ports vidéo HDMI 4K 60 Hz et 4K 30 Hz, un port d’alimentation USB-C 100 W, un port de données USB-C 5 Gbit/s, deux ports de données USB-A 5 Gbit/s , Gigabit Ethernet, emplacements MicroSD/SD, prise audio 3,5 mm pour casque, et plus encore.

Connectez 2 écrans HDMI à la vidéo 4K. Donnez à n’importe quel MacBook Pro/Air M1/Intel, PC Windows ou Chromebook la possibilité de connecter 2 moniteurs étendus avec une vidéo HDMI 4K d’une clarté cristalline à l’aide d’une seule connexion USB-C.

Installation rapide et facile. En quelques secondes seulement, connectez HyperDrive à votre appareil via le câble USB-C intégré et vous verrez l’application HyperDisplay sur votre bureau. Double-cliquez simplement dessus et vous êtes prêt à partir.

Dispositifs de charge rapide. Profitez de la mise sous tension de votre MacBook M1 ou de tout appareil USB-C compatible en un clin d’œil grâce à notre port de charge USB-C PD Power Delivery 100 W.

Ports : HDMI 4K 60 Hz, HDMI 4K 30 Hz, USB-C PD 100 W, USB-C 5 Gbit/s, 2 x USB-A 5 Gbit/s, Gigabit Ethernet, MicroSD/SD UHS-I 104 Mo/s, prise audio 3,5 mm Dimensions : 125 x 67 x 18 mm / 4,92 x 2,64 x 0,71″ Poids : 187,1 g / 6,60 oz / 0,41 lb

Les nouveaux adaptateurs HDMI Dual 4K d’Hyper ont cependant un coût. La version 3-en-1 vous coûtera 129,99 $, tandis que la version hub 10-en-1 vous coûtera 199 $. Les deux sont disponibles à la commande dès aujourd’hui sur le site Web d’Hyper.

