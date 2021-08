Hyper dévoile de nouveaux hubs USB-C de type pince pour iMac M1 24 pouces dans des couleurs assorties

Le célèbre fabricant d’accessoires Hyper est sorti avec son dernier hub USB HyperDrive, cette fois conçu exclusivement pour l’iMac M1 24 pouces. Les nouveaux concentrateurs HyperDrive 5 en 1 et HyperDrive 6 en 1 se fixent à l’avant de votre iMac M1 et incluent plusieurs ports USB-A et USB-C.

Comme les autres Mac alimentés par M1, le nouvel iMac M1 est quelque peu limité en termes de connectivité. Le modèle de base iMac dispose de deux ports USB-C, tandis que les modèles haut de gamme disposent de quatre ports USB-C. Plus tôt ce mois-ci, Satechi a dévoilé son nouveau hub de serrage USB-C pour l’iMac M1, et maintenant Hyper propose sa propre version d’un accessoire similaire.

Le nouvel HyperDrive exclusif à l’iMac M1 est disponible en deux configurations : 5 en 1 et 6 en 1. Voici les spécifications du Hub 5-en-1 :

5 ports : 2 x données USB-C 5 Gb/s 2 x données USB-A 5 Gb/s 1 x données USB-A 5 Gb/s, charge de 7,5 W PDSF : 49,99 $

Et voici les spécifications de l’HyperDrive 6-en-1 :

6 ports 4K 60 Hz HDMI MicroSD UHS-I SD UHS-I USB-C 10 Gb/s de données USB-A 10 Gb/s de données USB-A 10 Gb/s de données, charge de 7,5 W PDSF : 79,99 $

Notamment, le hub HyperDrive pour iMac est disponible en sept couleurs différentes pour correspondre au design d’Apple pour le nouvel iMac. Il s’agit d’un différenciateur notable entre l’offre d’Hyper et l’offre de Satechi, qui n’est disponible qu’en argent et en bleu.

Hyper explique :

Les nouveaux hubs HyperDrive étendent les capacités de l’iMac en offrant un accès frontal facile aux ports USB-C/USB-A (avec le 5-en-1) et à la prise en charge de la carte mémoire MicroSD/SD et de l’affichage externe HDMI (avec le 6-en-1 ) Les concentrateurs USB-C sont conçus pour être une extension de l’iMac en se fixant solidement au bas de l’écran de l’iMac et comprennent sept façades de couleur assortie pour se fondre parfaitement dans le design de l’iMac. L’installation est sûre et facile avec un système de bouton rotatif pour serrer qui ne nécessite aucun outil et une finition intérieure douce au toucher qui protège la surface de l’iMac.

Vous pouvez commander les nouveaux concentrateurs HyperDrive 5 en 1 et HyperDrive 6 en 1 pour l’iMac M1 sur le site Web d’Hyper dès aujourd’hui. Le modèle 5 en 1 coûte 49,99 $, tandis que le 6 en 1 coûte 79,99 $.

Quels sont vos accessoires préférés pour l’iMac M1 d’Apple ? Y a-t-il des ajouts « incontournables » que vous avez récemment apportés à votre configuration ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

