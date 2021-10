HYPER présente aujourd’hui le chargeur GaN 245W «le plus puissant au monde» et la batterie USB-C 245W (27000mAh/100Wh). L’été dernier, la marque nous a présenté le « premier » chargeur USB-C 100 W GaN ainsi que son support de charge sans fil HyperJuice 4-en-1. Il est maintenant temps de jeter un œil à sa nouvelle station de charge GaN de 245 W et à la batterie USB-C qui l’accompagne. Rendez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi, les détails de disponibilité et les remises de prévente.

La station de charge GaN 245W

HYPER affirme que son dernier produit est le « premier et le plus puissant chargeur GaN au monde » de 245 W. Ce nouveau chargeur a été lancé avec une batterie de 100 Wh pour emporter cette puissance en déplacement. Les deux peuvent être achetés séparément, mais ils sont également disponibles en packs.

Le chargeur GaN 245 W est plus puissant que quatre des adaptateurs secteur USB-C 61 W d’Apple. Offrant quatre ports USB-C de 100 W, il peut charger rapidement quatre modèles de MacBook Pro 13 pouces en même temps, ou deux MacBook Pro 16″ (96 W), un iPad Pro 12,9″ (30 W) et un iPhone 13 Pro Max .

Batterie HYPER 245W USB-C

Le compagnon idéal du chargeur est la nouvelle batterie USB-C HYPER 245W. La batterie peut fournir la même puissance de 245 W que le chargeur, mais en déplacement. L’alimentation est répartie sur deux ports d’alimentation USB-C de 100 W et deux de 60 W. La conception adaptée aux compagnies aériennes peut charger rapidement un MacBook Pro/Air jusqu’à deux fois ou un iPhone 13 Pro neuf fois.

Voici plus de spécifications de HYPER sur les temps de charge :

100Wh (27000mAh) HyperJuice peut charger un iPhone 13 mini (2406mAh) 11X, un iPhone 13 (3227mAh) 8X, un iPhone 13 Pro (3095mAh) 9X et un iPhone 13 Pro Max (4352mAh) 6.2X.

Cette batterie USB-C HYPER 245 W peut être rechargée en moins d’une heure, tandis que l’écran OLED illuminé fournit des statistiques en temps réel pour surveiller la charge et la décharge.

Fournit des informations en temps réel sur la batterie, l’état de charge, la capacité de la batterie (en % et Wh), le temps de recharge et l’utilisation de l’alimentation du port USB-C individuel avec une clarté cristalline.

HYPER a apporté son nouveau chargeur GaN de 245 W et sa batterie USB-C à Indiegogo aujourd’hui et a déjà dépassé son objectif de financement. Il existe plusieurs options de soutien à prix réduit pour en marquer un, y compris un 52% baisse de prix sur le pack chargeur et batterie, maintenant 239 $. Les articles sont également en promotion individuellement, à 50% éteint pour l’une des nouvelles versions, le chargeur commençant à 99 $ et la batterie à 149 $. Vous pouvez en savoir plus sur le calendrier d’expédition ici, mais HYPER a un excellent bilan en matière de financement participatif.

Le point de vue de 9to5Toys :

Eh bien, chaque fois que nous voyons une « première mondiale », c’est généralement impressionnant. HYPER a un excellent pedigree dans le domaine de la création d’équipements technologiques uniques en leur genre, il est donc facile d’être sûr qu’ils seront expédiés et qu’ils sont en effet ce que HYPER dit qu’ils sont. Quiconque recherche une quantité sérieuse de puissance mobile voudra y regarder de plus près, et vous serez désolé si vous êtes obligé de payer le plein prix après avoir raté ces baisses de prix géantes.

