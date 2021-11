HYPER lance une station d’accueil à 15 ports prenant en charge 3 écrans 4K

HYPER a annoncé aujourd’hui le lancement de sa dernière station d’accueil, une version à 15 ports conçue pour les modèles MacBook Pro 13, 14, 15 et 16 pouces. La station d’accueil multi-écrans HyperDrive 4K prend en charge jusqu’à trois écrans 4K sur des machines Mac plus grandes.



Il existe trois ports HDMI et trois DisplayPorts, qui prennent tous en charge les écrans 4K jusqu’à 60 Hz, ainsi qu’un port Gigabit Ethernet, un port USB-C PD 100 W à des fins de charge. deux ports USB-C prenant en charge des vitesses de transfert de 10 Gb/s, un port USB-A prenant en charge des vitesses de transfert de 10 Gb/s, deux ports USB-A supplémentaires de 5 Gb/s et un emplacement pour carte SD/micro SD prenant en charge des vitesses de transfert de 104 Mo /s.

Avec le trio de ports HDMI et de ports DisplayPort, les utilisateurs de station d’accueil peuvent créer une configuration à trois écrans en utilisant n’importe quelle combinaison de ports. L’HyperDrive Dock se connecte au MacBook avec trois câbles USB-C. Un câble se connecte à 11 ports, dont un HDMI/DisplayPort, tandis que la connexion d’un à deux câbles supplémentaires active un ou deux ports HDMI/DisplayPort supplémentaires. Pour que les 15 ports soient actifs, les trois câbles doivent être connectés.



Le dock lui-même est fabriqué à partir d’un matériau en aluminium et il est dimensionné pour s’adapter sous le châssis d’un MacBook Pro. HYPER dit que cette conception offre des avantages ergonomiques et dissipe l’excès de chaleur de l’ordinateur portable.

HYPER utilise en fait une approche modulaire en deux parties pour l’HyperDrive. Pour les modèles MacBook Pro 13 et 14 pouces, la partie principale de la station d’accueil est dotée de 13 ports, dont deux ports HDMI et DisplayPort.

Pour les modèles de MacBook Pro 15 et 16 pouces, il existe une extension magnétique qui ajoute un port DisplayPort et HDMI supplémentaire pour une fonctionnalité d’affichage triple. Selon HYPER, les 15 ports complets et la prise en charge de trois écrans 4K complets sont limités aux modèles MacBook Pro 15 et 16 pouces plus grands qui ont la bande passante pour le prendre en charge, avec plus d’informations disponibles via la campagne Indiegogo.

HYPER indique que l’HyperDrive fonctionne avec n’importe quelle version du MacBook Pro USB-C, prenant en charge les modèles de 2016 à 2021, ainsi que les PC Windows, les Chromebooks, etc.

La station d’accueil multi-écrans HyperDrive 4K est actuellement disponible sur Indiegogo et son prix commence à 124 $ avec diverses options d’achat anticipé. Ce prix est pour les versions 13 et 14 pouces, tandis que le dock complet est proposé à partir de 149 $.

Selon HYPER, les quais devraient être expédiés en décembre 2021. Au lancement, la version 13/14 pouces coûtera 249,99 $ et la version complète coûtera 299,99 $.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec Indiegogo. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.