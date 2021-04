Hyperice arrive en Espagne et au Portugal avec la technologie de récupération musculaire de la NBA

Hyperice, le leader de l’industrie technologique pour la récupération musculaire, débarque en Espagne et au Portugal avec sa propre structure. La société, reconnue internationalement pour être le partenaire de la NBA, de la NFL et de la MLB, entre autres, a lancé son propre commerce électronique pour la péninsule ibérique et négocie son entrée dans le canal de vente au détail par le biais de détaillants.

La mission de cette société est de développer des technologies qui améliorent les performances, les résultats sportifs et la récupération physique des athlètes, qu’ils soient professionnels ou amateurs, afin qu’ils puissent mieux rivaliser et prolonger leur carrière. C’était le point de départ de l’entreprise qui, depuis sa création, a travaillé main dans la main avec des athlètes professionnels pour développer le produit.

L’Espagne et le Portugal, clés de son expansion en Europe

Hyperice, qui a déjà fait l’unanimité parmi les grandes ligues sportives professionnelles américaines, a décidé de renforcer son expansion internationale, dans laquelle l’Espagne et le Portugal seront des territoires clés de sa croissance en Europe. Ses plans comprennent la signature d’alliances avec des athlètes, des établissements sportifs, des chaînes de gymnases et des détaillants pour stimuler sa distribution dans la région.

Jim Huether, PDG d’Hyperice, déclare: “Nous continuerons de faire progresser notre positionnement à l’international, de continuer à faire progresser notre technologie, d’introduire de nouveaux produits et de développer notre capacité à développer la technologie connectée HyperSmart pour alimenter cette industrie passionnante.”. «Nous voulons être l’une des entreprises les plus innovantes et les plus pertinentes dans les années à venir, et notre croissance rapide sur les marchés européens, tels que l’Espagne et le Portugal, contribuera à en faire une réalité», dit-il.

Jim Huether et Anthony Katz Hyperice

Depuis 2010, l’objectif de l’entreprise est d’aider les athlètes

Fondée en 2010, Hyperice a toujours axé le développement de ses produits sur les besoins des athlètes afin de les aider dans la poursuite de l’excellence sportive. optimisation des performances et accélération de votre récupération musculaire à l’aide d’appareils de massage à percussion innovants, de rouleaux en mousse vibrants, de bandages chauffants et de compression de glace

Parmi eux se trouve le pistolet à percussion Hypervolt, technologie de compression Normatec; le terme équipement pour le dos, l’épaule et le genou Venin; la sphère de vibration Hypershere; le rouleau Vyper, Y Hyperice, spécialisée dans la thérapie de compréhension de la glace.

Accords Hyperice avec des ligues, des clubs, des athlètes …

Sa technologie a convaincu la plupart des grandes propriétés sportives des États-Unis, depuis l’automne dernier, elle est le fournisseur officiel de récupération du NBA, NFL, MLB et UFC. Ces alliances ont permis à Hyperice d’apporter sa technologie aux bancs et aux centres d’entraînement des athlètes professionnels, où les athlètes peuvent les utiliser pour récupérer tout en se reposant pendant les matchs.

L’entreprise a également des accords avec le PGA Tour, US Soccer, New York Yankees, Los Angeles Lakers, All Blacks et Tottenham Hotspur, la première propriété sportive européenne avec laquelle elle signe une alliance.

Son portefeuille d’athlètes sponsorisés comprend des joueurs de la NBA Anthony Davis et Ja Morant; le quaterback Patrick Mahomes; Joueur MLB Fernando Tatis Jr; le joueur de tennis Naomi osaka; le golfeur Rickie Fowler et les combattants de l’UFC Amanda Nunes et Zhang Weili, a récemment été nommé ambassadeur mondial.

Naomi Osaka Hyperice

Dans le but de se rapprocher du monde du fitness, l’entreprise a également signé un accord avec Robin Arzon, directeur des programmes de conditionnement physique au Peloton.