Hyperloop va être déployé en Inde ? Vérifiez les détails sur le système de transport en commun à grande vitesse

Le système de transport de haute technologie est développé par plusieurs sociétés, dont Virgin Hyperloop, dans laquelle une participation majoritaire est détenue par l’opérateur portuaire basé à Dubaï DP World. (Hyperboucle Vierge)

Hyperloop en Inde devrait être lancé bientôt ! Système de transport de masse à grande vitesse pour le fret et les passagers, Hyperloop sera probablement déployé d’abord en Inde ou en Arabie saoudite avant d’être lancé aux Émirats arabes unis, a déclaré le PDG de la multinationale émirienne de logistique DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem. le dimanche. À l’Expo de Dubaï 2020, un événement de six mois qui a débuté le 1er octobre, Sulayem a déclaré qu’à la fin de cette décennie, le système de transport à grande vitesse deviendra une réalité dans de nombreuses régions du monde. Interrogé sur les délais de Virgin Hyperloop, le PDG de DP World a déclaré : « Notre espoir est que lorsque nous réalisons des économies d’échelle et que vous avez de longs itinéraires et que c’est populaire, probablement pour la vitesse d’un avion, vous paierez avec le prix d’un camion », a rapporté PTI.

À l’heure actuelle, le système de transport de haute technologie est développé par plusieurs entreprises, dont Virgin Hyperloop, dans laquelle une participation majoritaire est détenue par l’opérateur portuaire basé à Dubaï DP World. Le système de transport de masse à grande vitesse Hyperloop est décrit comme un tube scellé ou un système de tubes à faible pression d’air à travers lequel une nacelle peut se déplacer sensiblement sans résistance ni friction de l’air. L’année dernière, au mois de novembre, la société a testé pour la première fois le voyage humain dans un pod hyperloop.

Auparavant, DP World avait déclaré que le système de transport Hyperloop peut réduire considérablement les délais de mouvement des stocks, réduisant ainsi les stocks de produits finis ainsi que l’espace d’entrepôt requis et les coûts de 25 %. Au mois de février 2018, le président de Virgin Hyperloop One, Richard Branson, avait annoncé son intention de lancer un système de transport en hyperloop entre Pune et Navi Mumbai dans l’État du Maharashtra. Cependant, ces plans sont au point mort en raison de la pandémie de Covid-19.

