Hyperscalabilité : le phénomène secret pour frapper des millionnaires du jour au lendemain

Plus rapide n’est pas toujours meilleur.

Mais dans le monde de gagner de l’argent, plus vite est souvent mieux. Parce que, avouons-le, nous avons tous un certain temps au compteur. Personne ne vivra éternellement. Et donc, plus vite nous gagnons beaucoup d’argent, plus nous pouvons profiter des libertés et du luxe qui viennent avec cet argent.

C’est pourquoi la vitesse est importante lorsqu’il s’agit d’investir. Plus vite, mieux c’est.

Heureusement pour vous, le temps qu’il faut pour générer une richesse incroyable en bourse est de record bas aujourd’hui – et il est en chute libre au moment où nous parlons.

Vous pouvez, littéralement, devenir millionnaire du jour au lendemain en bourse… mais uniquement en investissant dans les bonnes entreprises.

Voici l’histoire…

Au cours des dernières décennies, il a fallu – en moyenne – environ 20 ans à une entreprise typique du Fortune 500 pour atteindre une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars.

Mais, fondée en 1998, Google a atteint une valorisation d’un milliard de dollars huit ans seulement après sa création. À l’époque, c’était du jamais vu.

Puis, après avoir été fondée en 2004, Facebook a battu ce record « incassable » et atteint une capitalisation boursière d’un milliard de dollars en un peu plus de cinq ans.

Et, à partir de 2009, Uber, Snapchat, et WhatsApp accompli le même exploit en trois ans environ.

À partir de 2012, Oculus Rift l’a fait en moins de deux ans.

En termes simples, il faut de moins en moins de temps aux entreprises – et aux particuliers investis dans ces entreprises – pour générer de grandes quantités de richesse.

Pourquoi? Quelque chose qui s’appelle “hyperscalabilité.“

L’évolutivité décrit la rapidité avec laquelle une entreprise peut augmenter ses revenus sans augmenter ses dépenses. Fondamentalement, il s’agit de la vitesse à laquelle une entreprise peut augmenter ses bénéfices.

Les entreprises d’antan n’étaient pas très évolutives. C’est parce qu’ils étaient principalement de nature physique. Gué fabrique des voitures physiques. chenille fabrique des tracteurs physiques. Walmart fait des magasins physiques.

Chaque fois que Ford voulait vendre une nouvelle voiture ou que Caterpillar voulait vendre un nouveau tracteur, ils devaient fabriquer une nouvelle voiture ou un nouveau tracteur, ce qui prenait du temps et de l’argent. Par conséquent, les revenus et les dépenses augmenteraient.

Pas très évolutif….

Mais les entreprises d’aujourd’hui sont hyperscalables. C’est parce qu’ils sont principalement numériques. Google gère un moteur de recherche numérique. Facebook gère une plate-forme de médias sociaux. Snapchat gère une plateforme de messagerie.

Ainsi, chaque fois que Google ou Facebook souhaite intégrer un nouvel utilisateur ou un nouvel annonceur, ils n’ont pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit – leurs plates-formes sont déjà établies et les annonceurs et les utilisateurs peuvent rejoindre la plate-forme sans frais supplémentaires pour Facebook ou Google. Par conséquent, les revenus augmentent avec chaque nouvel utilisateur ou annonceur, mais pas les dépenses.

Faites-le une fois et vendez-le encore, encore et encore.

C’est l’idée de base derrière l’hyperscalabilité – et c’est le phénomène qui permet aux entreprises de logiciels d’aujourd’hui de croître plus rapidement que jamais.

Surtout, ce phénomène ne fait que s’accélérer aujourd’hui.

Grâce aux améliorations de la technologie logicielle, ces plates-formes deviennent simultanément meilleures et moins chères à exploiter.

Ainsi, avec chaque nouveau client qu’ils attirent, les revenus marginaux produits augmentent, tandis que les coûts marginaux diminuent et, par conséquent, les bénéfices marginaux sont en plein essor.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour vous ?

Eh bien, ce phénomène d’hyperscalabilité (qui, au cours de la dernière décennie, a produit des entreprises d’un milliard de dollars en quelques années seulement) produira des entreprises d’un milliard de dollars en seulement mois dans les années 2020.

Oui. Vous avez bien entendu.

Je prédis que dans les années 2020, vous verrez une poignée de startups technologiques passer de zéro à 1 milliard de dollars de valorisation en quelques mois.

Et c’est pourquoi vous devez investir dans ces startups technologiques aujourd’hui – parce que si vous ne le faites pas, vous allez manquer le le plus grand et le plus rapide ruée vers l’or économique dans l’histoire de l’humanité.

C’est pourquoi je me suis associé à l’icône de Wall Street Louis Navellier pour accueillir notre tout premier 1 à 30 Sommet de la richesse la semaine dernière, dans laquelle Louis et moi avons discuté de ces activités hyperscalables, pourquoi elles sont si importantes et où nous pensons que les meilleures opportunités sont…

Bien entendu, nous avons constitué un portefeuille d’actions hyperscalables à acheter. Mais ce n’est pas n’importe quel portefeuille. Il s’agit d’un portefeuille de sept actions à petite capitalisation et hyperscalables qui, je pense, ont un potentiel de hausse de 30X au cours des prochaines années.

Encore une fois, vous avez bien entendu : sept actions avec un potentiel de hausse de 30X ou plus. Le tout dans un seul portefeuille.

Vous voulez en savoir plus sur ces opportunités qui pourraient changer votre vie ? Cliquez ici… ou pas, et risquer de rater le plus grand boom économique de notre vie. Car c’est ce que ce phénomène d’hyperscalabilité a à offrir.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.