HyperX Alloy Origins 60 : clavier gaming mécanique ultra compact

Conçu à 60 %, comprend des commutateurs rouges et une cote à vie de 80 millions de clics.

HyperX, la division gaming de Kingston Technology, lance son clavier de jeu mécanique Alloy Origins 60. Compact avec un facteur de forme de 60 %, il est doté de commutateurs mécaniques linéaires HyperX Red conçus pour la performance, la longévité et une note de 80 millions de clics par clic. . Le clavier comprend des touches rétroéclairées exposées RVB pour un éclairage plus lumineux avec des effets d’éclairage rayonnants et des touches PBT à double coup avec des fonctions secondaires pour une utilisation et une durabilité durables.

Corps en aluminium aéronautique

Le nouvel Alloy Origins 60 est le premier clavier de jeu HyperX 60 % construit avec des commutateurs mécaniques linéaires HyperX Red. Les commutateurs HyperX Red sont conçus avec un point d’actionnement plus court et un temps de déplacement plus court que les autres commutateurs du marché, pour une action de commutateur plus sensible. En tant que clavier de jeu durable et stable, Alloy Origins 60 est doté d’un corps en aluminium de qualité aéronautique et offre une conception à 60% qui économise de l’espace et permet un meilleur mouvement de la souris sur le bureau.

Rétroéclairage RVB

L’Alloy Origins 60 est doté de touches rétroéclairées RVB avec des LED exposées pour un éclairage plus lumineux, avec des effets d’éclairage rayonnants et cinq niveaux de luminosité réglables, de jour comme de nuit. Alimenté par le logiciel HyperX NGENUITY, Alloy Origins 60 offre des fonctionnalités de personnalisation avancées pour l’éclairage et les macros, y compris des effets d’éclairage personnalisables par touche. De plus, il comporte des touches accessoires supplémentaires, notamment une touche HX ESC et une barre d’espace dédiée conçue par HyperX, ainsi qu’un extracteur de clé pour une personnalisation plus poussée. L’Alloy Origins 60 dispose d’un mode de jeu personnalisé, permettant d’activer et de désactiver les touches ; les macros peuvent être attribuées et stockées dans la bibliothèque de macros, et vous pouvez choisir parmi trois angles de clavier réglables pour un positionnement parfait. Avec la mémoire intégrée, les utilisateurs peuvent enregistrer jusqu’à trois profils pour jouer à des jeux en déplacement à l’aide du logiciel HyperX NGENUITY. Les autres caractéristiques incluent : 100 % anti-ghosting, un renversement complet des touches N et un câble de clavier USB Type-C vers USB Type-A détachable. Il est compatible avec PC, Mac, PS4 et Xbox One.

