HyperX dévoile le contrôleur de jeu Clutch Android et le casque sans fil Cloud Alpha au CES 2022

HyperX a fait de grandes annonces au CES 2022, révélant plusieurs nouveaux accessoires de jeu. Il y a le nouveau contrôleur de jeu HyperX Clutch pour Android et PC, qui arbore un câble USB-C vers USB-A et une autonomie de 19 heures. Le contrôleur d’embrayage utilise également la prise en charge sans fil et Bluetooth de 2,4 GHz pour les appareils mobiles Android.

Si vous en avez assez de devoir saisir séparément une manette de jeu Android et un support de téléphone, vous serez heureux de savoir que l’embrayage HyperX est livré avec un clip détachable pour maintenir les meilleurs téléphones Android en place, ce qui facilite les jeux.

Pendant ce temps, HyperX a également dévoilé le casque HyperX Cloud Alpha Wireless. Ce casque est prétendu être le premier au monde à offrir une autonomie de 300 heures sur une seule charge. Le casque est doté de pilotes de 50 mm et d’une portée allant jusqu’à 20 mètres.

Pour compléter les révélations, HyperX a partagé la souris de jeu sans fil Pulsefire Haste, avec une autonomie de 100 heures. Si vous avez également besoin d’un nouveau clavier, il y a l’HyperX Alloy Origins 65

Le casque HyperX Cloud Alpha Wireless devrait arriver chez les détaillants en février 2022 à 199,99 $, tandis que le contrôleur HyperX Clutch devrait actuellement être disponible pour 49,99 $ en mars. La souris de jeu sans fil Pulsefire Haste et le clavier Alloy Origins 65 sont tous deux attendus en février à 79,99 $ et 99,99 $, respectivement.

HyperX note cependant que les retards de livraison causés par la pandémie en cours signifient que les accessoires pourraient être lancés à une date ultérieure, en fonction de la disponibilité et de votre région exacte.

La patience est une vertue

