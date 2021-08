HyperX QuadCast S vs Blue Yeti : Lequel devriez-vous acheter ?

Éclairage RVB et design épuré

HyperX QuadCast S

Un peu moins cher avec la plupart des mêmes fonctionnalités

Yéti bleu

L’HyperX QuadCast S est magnifique sur votre bureau ou votre vidéo si vous diffusez, et le contrôle de gain et le bouton de sourdine sont beaucoup plus faciles à utiliser pendant l’enregistrement. Bien que le Mac ne puisse pas tirer pleinement parti de toutes ses fonctionnalités en raison de limitations logicielles, le filtre anti-pop intégré et le support antichoc sont très utiles.

Avantages

Magnifique éclairage RVB Quatre diagrammes polaires Excellent son clair Un design plus élégant

Les inconvénients

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur Mac Plus cher

Le grand Blue Yeti est depuis longtemps un excellent microphone USB pour Mac, et même s’il est plus ancien et utilise une connexion micro-USB, il offre toujours beaucoup pour son prix.

Avantages

Conception en métal robuste Quatre diagrammes polaires Excellent son clair Moins cher

Les inconvénients

Pas de filtre anti-pop intégré Pas de support antichoc

L’HyperX QuadCast S et le Blue Yeti ont les mêmes quatre diagrammes polaires pour l’enregistrement, cardioïde, stéréo, bidirectionnel et omnidirectionnel et enregistrent l’audio à la même fréquence d’échantillonnage de 48 kHz/16 bits. Cela signifie que les deux microphones seront tout aussi polyvalents pour l’enregistrement dans de multiples situations. Cependant, le QuadCast S est livré avec un filtre anti-pop intégré et un support antichoc, ce qui aide à minimiser le bruit de fond sur un micro chaud. Alors, lequel devriez-vous prendre ? Plongeons-nous.

HyperX QuadCast S contre Blue Yeti : les spécifications

Le Blue Yeti est depuis des années dans l’esprit de nombreuses personnes en tant que meilleur microphone USB pour Mac. En ce qui concerne les microphones plug-and-play, il est difficile de trouver quelque chose qui offre la même polyvalence au même prix. Bien que le QuadCast S soit plus cher que le Blue Yeti, il offre en grande partie les mêmes fonctionnalités et est livré avec quelques extras qui en font un package convaincant.

HyperX QuadCast S Blue Yeti Prix 110 $ 160 $ ​​Connexion microUSB USB-C Taux d’échantillonnage 48 kHz 48 kHz Débit binaire 16 bits 16 bits Diagrammes polaires cardioïde, stéréo, bidirectionnel et omnidirectionnel cardioïde, stéréo, bidirectionnel et omnidirectionnel Condenseurs Trois condenseurs 14 mm trois condenseurs 14 mm Compatible avec les pieds de micro Oui Oui Poids (avec pied) ‎1,32 lb 2,2 lb Filtre anti-pop Intégrée Add-on Shock Mount Intégrée Add-on

En tant que personne ayant utilisé les deux microphones, je préfère le QuadCast S du point de vue de la convivialité. Alors que le Yeti et le QuadCast S ont tous deux un contrôle de gain et un bouton de sourdine, le microphone HyperX le gère beaucoup mieux. Décomposons-le un peu plus.

HyperX QuadCast S vs Blue Yeti : cela se résume principalement à la fonction

Source : Luke Flipowicz / iMore

Le contrôle de gain sur le Blue Yeti est un bouton situé à l’arrière du microphone, donc si vous essayez d’ajuster votre gain à la volée, vous devez atteindre le microphone. Non seulement c’est difficile à faire, mais cela entraîne généralement un peu de bruit sur l’enregistrement. Il en va de même avec le bouton muet. C’est sur le devant du Blue Yeti, mais c’est un petit bouton cliquable qui crée toujours un peu de pop pendant que vous enregistrez.

Une chose que le Blue Yeti a pour lui, c’est qu’il est entièrement compatible avec Mac.

Le QuadCast S, quant à lui, dispose d’un joli bouton tournant en douceur pour le contrôle du gain situé au bas du microphone qui est facilement accessible. Lors des tests, j’ai trouvé qu’il était très facile de régler le gain sans créer beaucoup de bruit sur le micro chaud. Le bouton muet est un bouton tactile situé juste au-dessus de l’appareil qui s’active en appuyant très légèrement. Vous pourriez entendre une très légère perturbation dans votre enregistrement, mais encore une fois, si vous faites attention, vous pouvez utiliser le bouton mute sans faire de bruit sur le micro chaud.

Une chose que le Blue Yeti a pour lui est qu’il est entièrement compatible avec Mac, alors que le QuadCast S manque de certaines fonctionnalités car il n’a pas de logiciel compatible Mac. Il ne manque rien de super important, mais sans le logiciel créé par HyperX, vous ne pourrez pas personnaliser l’éclairage RVB ou utiliser l’un de ses effets personnalisés. Cela ne devrait probablement pas être une rupture pour la plupart des gens, mais vous en tirerez un peu plus lorsqu’il se connectera à un ordinateur Windows.

HyperX QuadCast S vs Blue Yeti : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Luke Filipowicz / iMore

Il peut sembler que le prix soit le facteur déterminant pour deux microphones qui enregistrent aussi bien et ont les mêmes diagrammes polaires, mais l’apparence peut être trompeuse.

Le Blue Yeti est plus ancien et son prix a tendance à fluctuer davantage, ce qui signifie que vous pouvez souvent le trouver entre 110 $ et 130 $, mais vous pouvez le voir parfois même jusqu’à 90 $, mais il n’est pas livré avec un filtre anti-pop, ou support antichoc comme le fait le QuadCast S. Bien que le support antichoc ne soit peut-être pas nécessaire si vous envisagez simplement d’utiliser le Blue Yeti sur votre bureau dans son support, le filtre anti-pop fait certainement une différence. De plus, le Blue Yeti se connecte via micro-USB. Pour l’utiliser avec un Mac plus récent, il faut absolument un dongle ou un bon hub USB-C.

Lorsque vous combinez le fait que le QuadCast S est un peu plus facile à utiliser, utilise une connexion USB-C, a un design plus compact et élégant, et dispose d’un filtre anti-pop intégré et d’un support antichoc, je pense que cela justifie amplement son Prix ​​160 $.

Élégant et polyvalent

HyperX QuadCast S

Un microphone USB avec une grande facilité d’utilisation

Bien que vous ne puissiez pas personnaliser l’éclairage RVB sur le Mac, les quatre diagrammes polaires, l’excellente qualité sonore et l’inclusion du filtre anti-pop et de la monture antichoc inclus avec le microphone rendent l’expérience vraiment agréable, quelle que soit la façon dont vous l’utilisez.

Un vieux, mais un goodie

Yéti bleu

Sonne tout aussi bien pour moins

Il est peut-être un peu encombrant et moins élégant, mais le Blue Yeti enregistre toujours un son fantastique. Il est tout aussi polyvalent, et si vous pouvez l’obtenir à un prix inférieur, il offre un excellent rapport qualité-prix à tout utilisateur de Mac.

