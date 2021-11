Hypocrisie cosmique : l’étreinte inconditionnelle de sa victoire contre Va révèle le gros mensonge du GOP

Au bon moment, arnaque instinctive au NJ: le perdant crie à la fraude, rechigne à la concession et menace de recompter. Bâiller.

Les résultats des élections en Virginie montrent non seulement comment un guerrier de la culture habile, Glenn Youngkin – éloigné de Trump contre un titulaire fatigué au cours d’une année creuse – obtient le poste de gouverneur d’un État violet. Mais il y a un message plus important, bien que moins largement couvert – et une mauvaise nouvelle pour l’autoritaire en chef. Le vide de la droite hurle lorsque son gars «conquiert» le système de vote «corrompu» prouve que l’hypocrisie du GOP s’étend avec le cosmos infini.

Malgré des mois de fulminations de « fraudes » Trumpistes, la droite sans contestation approuve le système de tabulation des élections instantanément sanctifié, mais inchangé. Nous apprenons à nouveau que la « fraude électorale » Trumpiste surpasse non seulement ses autres inconvénients, mais n’a rien à voir avec l’illégalité ou les électeurs ou les élections – seulement comment essayer de tricher (et d’échouer) sans finesse, planification ou intelligence. En écho à la présidence la plus lugubre, les prédateurs pris à leur propre piège.

Deuxième acte : dans le New Jersey, le perdant au poste de gouverneur Jack Ciattarelli doute des résultats, accusant les médias d' »irresponsable » d’avoir certifié le perdant. Convocation rapide à « quiconque » pour transmettre les « allégations de fraude » à une « assistance téléphonique d’intégrité mise en place par le NJGOP ». À l’instar de la loi sur l’avortement des justiciers du Texas, voyez le vrai poppycock populiste, comme si le yahoo aléatoire pouvait dénicher une fausse fraude. Comme Trump, cet escroc du NJ ne cédera pas avant d’être convaincu que « chaque vote légal est compté » (puisqu’il ne pourrait pas perdre sans « vol ») – et cela signifie « un recomptage ou un audit » – également défié, quels que soient les résultats. C’est l’effet Trump alors que des escrocs insensés crient « voler ».

Comme ce schtick est simple : si vous perdez, vous criez fort. Cela renifle notre vol plus rapidement qu’un suprémaciste ne fait haleter sa cause perdue: « Ne reculez pas, rechargez simplement. » Les démocrates reconnaissent la réalité, concèdent et échappent ainsi à ce sable mouvant autodidacte et sectaire. Qui a dit qu’il n’y avait pas de différence entre républicains et démocrates ? Rien que sur l’intégrité du vote, l’écart correspond à celui entre les États libres et les États esclavagistes, les voyous d’aujourd’hui étant « asservis » à leurs manipulations incroyablement faibles. Comme Dana Milbank de Wash Post plaisante sur le non-sens du NJ, « peut-être [Ciattarelli] peut nous éviter l’attente et passer simplement à la partie où ses partisans prennent d’assaut la capitale de l’État. «

Ainsi, le syndrome manifestement frauduleux de la « fraude électorale » devient un double complot de fraude – pas seulement un mensonge audacieux, mais une torpille pour éliminer les valeurs démocratiques. Ainsi, les sales tours sabotent la règle de la majorité, agitant des poursuites judiciaires chaque fois qu’ils perdent. Comme cela rend la campagne simple : seuls les gens de droite doivent postuler car eux seuls méritent de gagner. C’est ainsi que la politique électorale descend à un club escroc discriminatoire, conduit par des gueules extrémistes bien nantis prêtes à violer la loi constitutionnelle. Le premier stratagème fasciste – délégitimer le vote équitable.

Ne jamais reculer, juste raconter, pour toujours

Imaginez si des gens normaux imitaient ce bourdonnement sans foi ni loi. Qu’est-ce qui détruit la bonne foi de quelqu’un plus rapidement que de crier faussement à la fraude, puis d’utiliser l’argent et les tribunaux pour maximiser le chaos ? Par cette logique, nous devrions auditer chaque village et hameau VA, confirmant que seuls les citoyens certifiés et inattaquables ont voté. Oh, mais cela signifie une invasion de la vie privée par le gouvernement. Bonne nouvelle : si les démocrates encourageaient une manifestation légale à la maison de l’État de Virginie, au moins il n’y aurait pas de morts. Seuls les suprémacistes blancs s’en tirent avec la violence raciste. Derniers chapeaux MAGA, « Ne jamais reculer, juste raconter pour toujours et pour toujours. » Ainsi les élections ne finissent jamais, seulement la démocratie.

Ce qui est intéressant ici, ce sont les chiens qui n’aboient pas : les Trumpers ne lancent des crises que lorsqu’ils perdent. Accepter silencieusement la victoire de VA renforce leur profonde immoralité. Alors, les résultats incontestés de la Virginie renverseront-ils la majorité des républicains qui adhèrent au Big 2020 Lie ? Ne retenez pas votre souffle : la seule cohérence du monde Trump (clairement un hobgobelin de petits esprits) est la loyauté irrationnelle envers le clown, le summum du hobgobelin pleurnichard.

Par Newsweek et l’histoire de Business Insider, écoutons la logique de Trump: oubliez les exagérations folles sur la tricherie démocrate, Youngkin n’a gagné que grâce aux électeurs de MAGA. «Tous ces gens qui sont venus hier soir. Écoutez, sans MAGA, (Youngkin) aurait perdu de 15 points », a déclaré Trump. « Plus, je pense plus que ça. » Certes, les électeurs de MAGA ont aidé Youngkin mais 15 points dans un état violet c’est délirant. Mais cela empire, avec ce whopper à couper le souffle : ce résultat sans rapport en 2021 confirme que Trump a remporté la Virginie en 2020 : « Ouais, je ne crois pas que nous ayons perdu là-bas. Je ne crois pas que nous ayons perdu la Virginie », a déclaré Trump, « Quel gâchis, quel gâchis, ce processus électoral. Maintenant je n’y crois pas. Ils ont dit que Virginia était bleue. Je n’ai jamais cru que c’était bleu. L’illogique règne en maître.

Trump le faiseur de miracles ?

Oui, l’analyste politique le plus stupide de l’histoire du monde est certain que, malgré une perte à deux chiffres, il était tout aussi populaire contre Biden que Youngkin contre ce démocrate beaucoup plus faible. C’est ce qu’on appelle l’histoire révisionniste effrontée depuis la première élection confirmée avec la haine des Trumpers : la réalité. Comme toujours, Trump le sait mieux que tout le monde, même si jusqu’au mois dernier, il n’était « pas partisan de l’intégrité des élections en Virginie ». « Nous avons toutes sortes d’irrégularités en ce moment. » Oui, le rythme continue indéfiniment, dans l’oubli ennuyeux.

Et non seulement Trump a été trompé lors de ses triomphes VA 2020, mais il est la seule voix pour nous libérer tous d’un « processus électoral très corrompu dans ce pays, et je l’ai exposé ». Eh bien, Trump a certainement exposé comment un perdant autoritaire corrompu pourrait tenter de corrompre des élections légitimes avec des mensonges inventés de toutes pièces sur le pire vol systémique de tous les temps. Pour mémoire, entre 1900 et 2020, les électeurs de Virginie ont choisi les candidats démocrates à la présidentielle 17 fois et les républicains 14 fois, selon Ballotpedia. Trump ou non, Virginia a voté bleu pour les quatre dernières élections présidentielles.

Youngkin n’est pas innocent ici : avant d’obtenir la nomination du GOP en mai, il ne dirait pas que Joe Biden a légitimement remporté l’élection présidentielle de 2020 et a fait pression pour une « commission sur l’intégrité électorale ». Il a évité une étreinte étroite avec Trump, mais il est simplement un Trump plus intelligent et plus habile (et un militant beaucoup plus astucieux): il savait comment manipuler les problèmes de coin chargés sans offenser les électeurs. Bien que la théorie de la race critique ne soit pas enseignée dans les écoles VA, Youngkin a donné l’impression que c’était la seule histoire enseignée. Il a surpassé Trump en rassemblant les racistes, les fondamentalistes, les parents de banlieue effrayés fatigués d’un hack Clinton-Obama qui, comme Hilary en 2016, a mené une mauvaise campagne, était aveugle aux négatifs et s’est rabattu sur la défensive sur des messages émoussés et dépassés.

VA aide le parti mais pas Trump

Mais si l’acceptation hypocrite de ces résultats électoraux désormais immaculés de VA ne sape pas l’audace stupéfiante de Trump et du GOP – contredisant une année de mensonges épouvantables, on se demande ce qui le fera. Même les faibles de droite finiront par comprendre qu’il n’y a pas de défense contre la mauvaise foi qui « accepte » les élections uniquement lorsque votre camp gagne. VA pour moi aide à exposer la contradiction et l’échec qui est l’arnaque la plus épouvantable de Trump.

Dans l’ensemble, cependant, VA est une mauvaise nouvelle pour le Parti démocrate, toujours incroyablement dépourvu de messages efficaces, où sont de bonnes nouvelles pour les fanatiques de Trump, exposés sur la scène nationale comme des menteurs et des manipulateurs indéfendables ? De plus, remporter à peine une élection hors année dans un État violet contre un titulaire vulnérable n’est pas un baromètre clair pour les élections de l’année prochaine, ni les chances de Dem dans le lointain 2024.

Comme il n’y a pas de fin aux pleurnicheries et à l’infamie de Trump, il n’y a donc pas de fin à l’histoire nationale qui montre à quel point Trump est sans scrupules et les horreurs impensables d’un deuxième mandat. Les négatifs croissants font de Trump un candidat national non élu et, s’il est nommé, cela ressemble de plus en plus à un cadeau à tout démocrate, non terni par les scandales, qui peut marcher et mâcher du chewing-gum en même temps. Après tout, le Big Lie n’est que le scandale Trump le plus important et le plus auto-entretenu. Des révélations choquantes sont toujours en cours lorsque l’histoire d’horreur complète et horrible de l’insurrection auto-incriminante du 6 janvier dresse sa tête laide. Allez-y : rien de bon ici pour Trump. Les démocrates ont le temps d’adopter une législation qui aide les gens et d’embaucher des conseillers en messagerie décents. Nous devrions tous vivre si longtemps.

Robert S. Becker