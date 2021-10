Hypocrisy sort le clip de “Dead World”

Alors que les gouvernements admettent enfin que les ovnis existent bel et bien et que l’humanité tente de se remettre d’un état de crise récent, le moment ne pourrait pas être plus approprié pour le plus récent ajout à la HYPOCRISIE catalogue: “Vénération”. Dû le 26 novembre via Records d’explosion nucléaire, “Vénération” c’est 11 morceaux d’une musicalité précise et féroce. Communément inspiré par la fusion du moderne et de l’ancien, HYPOCRISIE a une fois de plus trouvé un moyen de combiner des idées innovantes avec un son classique afin de fournir quelque chose que les métalleux peuvent consommer avec plaisir avec admiration et vigueur brutale. Comme d’habitude, tout l’enregistrement et le mixage ont eu lieu au frontman Peter Tägtgren‘s Abyss Studio AB en Suède alors que le mastering a été complété par Svante Forsbäck à Chartmakers Audio Mastering. Conçu par l’artiste Blake Armstrong (KATAKLYSME, EN FEU, CARNIFEX), “Vénération”L’œuvre de s parle de l’histoire de la relation entre l’humanité et les extraterrestres.

Le clip officiel du deuxième single du LP, “Monde Mort”, peut être vu ci-dessous. Le clip a été réalisé par Andrey Kezzyn et Production de temps de recharge.

Peter Tägtgren commentaires: “‘Monde Mort’ est une chanson qui Sébastien écrit pour notre projet père/fils qui n’a jamais vu le jour. Quand il a commencé à jouer la chanson, j’ai senti que le monde avait besoin d’entendre cette chanson écrasante dès que possible car le groove et le tempo m’ont époustouflé. L’idée de la vidéo est venue de notre réalisateur Andrey Kezzyn et c’est similaire à mon point de vue sur ce qui est sur le point de venir du monde. Peut-être pas littéralement, mais qui sait. Prendre plaisir!”

“Vénération” liste des pistes :

01. Vénération



02. Putain Chimique



03. Bâtards gourmands



04. Monde mort



05. Nous sommes les morts-vivants



06. Confrérie du Serpent



07. Enfants du gris



08. Un autre jour



09. Ils arriveront



dix. Bug dans le net



11. Dieux Du Souterrain

En juin dernier, Tägtgren Raconté Injection de métal ce que les fans peuvent s’attendre à entendre “Vénération”: « Ils obtiendront ce qu’ils veulent, je pense, disons-le ainsi. HYPOCRISIE, Je dirais. Et pas d’une manière ennuyeuse de dire, comme “Ouais, nous ne faisons que nous répéter.” Ce n’est pas vraiment vrai. C’est de nouvelles chansons. Je veux dire, je ne l’ai presque joué à personne, donc je ne sais pas quoi dire. Eh bien, celui qui l’a entendu, ils disent oh, cela ressemble vraiment à HYPOCRISIE et de très bonnes chansons, vous savez ? Donc je ne sais pas. Nous devons attendre et voir ce que tout le monde pense. Je suis dans une bulle, donc je ne peux pas vraiment dire ce que c’est. Nous ne voulons pas vraiment passer au nu-métal ou essayer d’être commercial ou quelque chose comme ça. Je suppose que nous faisons ce que nous faisons.”

HYPOCRISIE est:

Peter Tägtgren – Voix, Guitares



Mikaël Hedlund – Basse



Reidar Horghagen – Tambours



Thomas Elofsson – Guitariste de séance



