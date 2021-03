Hypocrisy termine le travail sur un nouvel album

Deathsters suédois légendaires HYPOCRISIE ont terminé le travail sur leur nouvel album studio tant attendu. Le suivi des années 2013 « Fin de la communication » est provisoirement due plus tard dans l’année via Registres sur les explosions nucléaires.

L’actualité du HYPOCRISIE L’achèvement de LP a été interrompu par mainman Peter Tägtgren le vendredi. Il a posté un Instagram photo de lui levant un verre et il a écrit dans une légende d’accompagnement: « L’ALBUM D’HYPOCRISIE EST FAIT !!! 11 chansons, 52 minutes .. maîtrisées et faites! Faisons la fête. Maintenant, c’est à la maison de disques de trouver une bonne date de sortie. «

En 2018, Tägtgren a dit à l’Australie Bâtons pour pierres que la direction musicale de HYPOCRISIELe prochain album serait « un mélange entre l’ancien et le nouveau HYPOCRISIE. «

« Fin de la communication » a été produit par Tägtgren à son Studio Abyss en Suède. L’œuvre a été créée par Wes Benscoter (TUEUR, KREATOR, NIL, VADER).

HYPOCRISIEde « Hell Over Sofia – 20 ans de chaos et de confusion » Le DVD / CD est sorti en octobre 2011 via Explosion nucléaire. Le disque contenait des images du concert du groupe le 27 février 2010 au club Blue Box à Sofia, en Bulgarie.