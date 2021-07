HYPOCRITICAL NY Times calme sur les frottis de Biden de GOP « antipatriotique… antidémocratique » ⋆ 10z viral

Pendant la guerre en Irak en 2003 et la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008, le New York Times a défendu avec hauteur les démocrates contre la remise en cause de leur patriotisme par les conservateurs, ce qui n’est presque jamais arrivé.

Pourtant, les démocrates sont acclamés par le Times lorsqu’ils considèrent les républicains et les politiques républicaines comme «antipatriotiques», en utilisant ce terme exact, comme l’a fait le président Biden lorsqu’il est allé à Philadelphie et a débité une rhétorique incendiaire.

Biden a suggéré que la lutte pour la sécurité du scrutin menée dans plusieurs États par le GOP était le «test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile» et que les efforts de réforme républicains étaient en fait «la chose la plus anti-américaine que chacun d’entre nous puisse imaginez, le plus antidémocratique, le plus antipatriotique.

Pour faire bonne mesure, Biden est revenu à son mensonge, qualifiant l’élection proposée du GOP d’un “assaut de Jim Crow”.

Aucun d’entre eux n’a obtenu la moindre élévation du Times auparavant sensible, aucune vérification des faits ou rejet du même journal qui, pendant des années, a transmis avec empressement la diffamation « antipatriotique » contre les conservateurs.

Dans l’article co-dirigé mercredi par Katie Rogers, « Biden dépeint un droit de vote comme étant assiégé – « N’avez-vous pas honte ? » Il demande au GOP », le journaliste n’a pas craqué sur les frottis de Biden.

Les journalistes David Leonhardt et Ian Prasad Philbrick ne se sont pas non plus énervés des diffamations de Biden sur le GOP dans leur « analyse de l’actualité », « Biden’s Bully Pulpit et un Texas Duel : ce qui est en jeu ».

Dans son discours de Philadelphie mardi, Le président Biden a qualifié les efforts des républicains pour limiter l’accès aux bulletins de vote d'”antidémocratiques” et d'”antipatriotiques”. Il a déclaré : « Nous sommes confrontés au test le plus important de notre démocratie depuis la guerre civile. »

Il n’y a eu aucune condamnation de la part des journalistes, juste un espoir perceptible que la tactique serait efficace :

Certains démocrates espèrent que l’attention présidentielle persuadera le Congrès d’adopter un projet de loi sur le droit de vote qui interdit les nouvelles lois des États que les républicains adoptent pour modifier les règles électorales et restreindre le vote. Mais c’est peu probable.

La conclusion inévitable est que le Times est hypersensible à la remise en cause présumée du patriotisme des démocrates par les républicains, mais se délecte de la remise en question réelle du patriotisme des républicains par les démocrates.