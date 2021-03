Hyram Yarbro, gourou des soins de la peau de la génération Z, parle des jeunes consommateurs d’aujourd’hui – WWD

Hyram Yarbro a été appelé le chuchoteur de la génération Z.

Le jeune homme de 24 ans a pris sa passion pour les soins de la peau et a partagé ses connaissances croissantes – tout en référençant des experts comme des dermatologues, des esthéticiennes et des scientifiques – avec ses 6,8 millions de fans de TikTok, 4,44 millions d’abonnés YouTube et 1,2 million d’abonnés Instagram.

Pour Yarbro, la beauté commence par la liste des ingrédients.

«Je suis très pointilleux, en particulier sur ce que je veux dans un produit, et je pense que c’est parce que je suis capable d’écouter toutes les préoccupations de mon public et d’évaluer le type de produits qu’ils recherchent, et je ne veux jamais pour faire des recommandations qui excluraient un certain groupe de personnes », a déclaré Yarbro au Forum numérique de Beauty Inc, en conversation avec Alexa Tietjen, rédactrice beauté et influenceurs chez WWD.

Son public est la génération Z, âgée de 18 à 25 ans, a-t-il dit, et 90% de femmes.

«J’ai remarqué que de plus en plus d’hommes s’intéressent de plus en plus à mon contenu et aux soins de la peau en général, car à l’origine, environ 3% des hommes regardaient mon contenu et maintenant il est passé à 10%», a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le contenu payant, sa philosophie de donner la priorité aux ingrédients l’a aidé à naviguer dans le paysage: «J’ai essayé d’être très déterminé sur la façon dont je m’y prends, donc heureusement mon public a très bien répondu à mon contenu payant, et Je pense que c’est parce qu’il y a cette phrase que j’utilise tout le temps sur ma chaîne et qui s’appelle «les ingrédients ne mentent pas». J’essaie d’être très transparent sur mes normes d’ingrédients, quels ingrédients j’aime, quels ingrédients je n’aime pas et je le communique autant que possible à mon public afin qu’il puisse prendre cette information et l’appliquer à son public. achats de soins de la peau personnels. »

Il collabore avec des marques qui tiennent compte de cette norme, tout en étant soucieux de la durabilité et en créant des produits pour tous les types de peau et toutes les carnations, a-t-il déclaré. C’est ce que son public attend de lui.

«Ce qui est étonnant, c’est qu’ils peuvent me tenir responsable, sur la base de leur connaissance mutuelle de la liste des ingrédients», a déclaré Yarbro, qui a grandi en Arizona avant de déménager à Hawaï. «Je ne peux pas, vous savez, travailler avec des marques qui s’écarteraient de ma philosophie personnelle de soins de la peau. La liste des ingrédients est disponible pour nous tous en tant que consommateurs … Ils sont capables de vraiment voir à travers le marketing, et pas seulement cela, je pense qu’ils sont aussi très intentionnels, et ils veulent en apprendre autant que possible. C’est l’une des choses les plus incroyables de la génération Z. »

Ce que les marques se trompent aujourd’hui, c’est de mettre trop l’accent sur l’esthétique, a-t-il déclaré, et pas assez sur l’éducation du consommateur et la présentation de données fondées sur la science.

«Les stratégies de marketing traditionnelles du passé, où tout est question de stratégie de marque, n’iront pas aussi loin avec cette génération», a-t-il déclaré.

La niacinamide, l’acide hyaluronique et l’acide salicylique sont les ingrédients les plus populaires auprès de la génération Z ces derniers temps, a-t-il noté.

«Je constate une augmentation des ingrédients qui sont axés sur la réduction de la pigmentation et également des ingrédients qui sont axés sur les consommateurs avec des tons de peau plus foncés pour être aussi accessibles que possible», a-t-il ajouté. «Ainsi, nous voyons des choses comme l’acide tranexamique ou même des ingrédients comme l’extrait de racine de réglisse commencent à être très populaires.»