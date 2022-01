Hyrule Warriors: Age Of Calamity a maintenant expédié plus de 4 millions d’unités

Image : Nintendo

Hyrule Warriors: Age of Calamity est arrivé sur la scène en novembre 2020, et depuis lors, a reçu non pas une – mais deux vagues de contenu téléchargeable, ajoutant de nouveaux personnages jouables, des étapes, des armes, etc.

Si vous avez joué à cette version de Switch, vous n’êtes pas seul – avec Koei Tecmo annonçant que le titre a maintenant déplacé plus de quatre millions d’exemplaires dans le monde. Cela inclut à la fois les ventes numériques et physiques. Depuis le précédent rapport d’Age of Calamity en avril de l’année dernière, le jeu s’est vendu à environ 300 000 unités supplémentaires.

Hyrule Warriors: Age of Calamity – 4m+

Emblème de feu : trois maisons – 3 m+

Guerriers Fire Emblem – 1m+

Marvel Ultimate Alliance 3 – 1m+

Hyrule Warriors: Definitive Edition – Vendu au-dessus des attentes Le partenariat Switch entre Nintendo/Koei ​​Tecmo a abouti à environ 10 millions d’unités vendues. – Furtif (@Stealth40k) 5 janvier 2022

Avez-vous contribué aux ventes actuelles d’Hyrule Warriors : Age of Calamity ? Dites-nous ci-dessous.