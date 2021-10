Hyrule Warriors: Age Of Calamity Version 1.3.0 est maintenant disponible – DLC Wave 2, ajustements, correctifs, etc.

Image : Nintendo

En juin, Nintendo et Koei Tecmo ont publié la première vague de contenu DLC pour Hyrule Warriors: Age of Calamity – faire passer le jeu à la version 1.2.0.

Il a maintenant envoyé la version 1.3.0 en direct avant le DLC Expansion Pass ‘Wave 2’, qui arrive officiellement plus tard cette semaine, le 29 octobre. Il apporte quelques ajustements en vue de la sortie de Guardian of Remembrance et résout également plusieurs problèmes, dont un rare qui avait la capacité d’arrêter la progression du jeu.

Voici les notes de mise à jour complètes, avec l’aimable autorisation de la page d’assistance officielle de Nintendo :

Ver. 1.3.0 (Publié le 26 octobre 2021)

-Ajustements effectués en vue de l’Expansion Pass Wave 2: Guardian of Remembrance.

-Résolution de plusieurs problèmes, dont un cas rare qui empêchait la progression du jeu.

Ce deuxième pack DLC comprendra un nouveau duo de personnages jouables, de nouvelles étapes supplémentaires et de nouvelles séquences d’histoire. Voici un peu plus à ce sujet dans les relations publiques de Nintendo :

« Défendez Hyrule en tant que personnage duo excentrique, Purah & Robbie, et leur gamme de technologies anciennes. Découvrez à quoi ressemblaient des endroits comme le Colisée et le Village Cocorico il y a 100 ans dans de nouvelles étapes de l’histoire. Apprenez-en plus sur les Champions et le mystérieux Gardien dans de nouvelles séquences d’histoires émouvantes alors que le combat pour l’avenir d’Hyrule se poursuit ! Les joueurs qui achètent le pass d’extension auront également accès à la première vague du DLC, qui est déjà disponible. «

Image : Nintendo

Retournerez-vous dans Hyrule Warriors : Age of Calamity pour essayer ce nouveau contenu ? Laissez un commentaire ci-dessous.