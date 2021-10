Hyrule Warriors: Guide du DLC Age of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity est la dernière entrée de la série Zelda qui explore les événements qui se sont déroulés 100 ans avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il présente de nombreux personnages qui sont apparus dans Breath of the Wild, et il y a des heures de contenu à pirater et à réduire pour vous frayer un chemin. Mais une fois que vous aurez terminé la campagne principale, vous en chercherez peut-être encore plus.

Heureusement, la première vague des deux packages DLC à venir est sortie le 18 juin 2021 et est maintenant jouable. La deuxième vague sort le 29 octobre 2021. Voici tout ce que nous savons.

Enregistrer à nouveau Hyrule

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Une aventure pleine d’action à travers Hyrule.

Hyrule Warriors: Age of Calamity est magnifique et amusant à jouer, mais ce n’est pas sans défauts. C’est pourtant un digne successeur d’Hyrule Warriors.

Nintendo a annoncé une feuille de route comportant deux vagues de DLC. La première vague a été rendue disponible en juin et comprenait une liste élargie, de nouveaux types d’armes, de nouveaux défis et de nouveaux ennemis. Le second, disponible le 29 octobre 2021, comportera de nouvelles vignettes de personnages, de nouvelles étapes, une liste encore plus importante et de nouvelles compétences de combat.

Les nouveaux personnages de la deuxième vague ont été révélés dans le Nintendo Direct du 23 septembre comme étant Purah et Robbie, mais il en reste encore un à venir qui n’a pas encore été annoncé. Sooga et Astor semblent avoir des clips vocaux inutilisés enfouis profondément dans le code du jeu. Étant donné que des modèles pour eux sont vus tout au long du jeu, il est probable que ces personnages n’aient pas été supprimés mais pourraient être planifiés comme futur DLC.

C’est très en ligne avec cette franchise. Fire Emblem Warriors et Hyrule Warriors ont bénéficié de nombreux DLC post-lancement, à la fois gratuits et payants.

Plus d’alliés pour la lutte contre le mal

En attendant la dernière vague de DLC, il reste encore beaucoup d’ennemis à combattre et de Koroks à trouver dans le jeu. Hyrule Warriors: Age of Calamity n’est peut-être pas une véritable suite de Breath of the Wild, mais il brille comme une suite d’Hyrule Warriors de 2014 et est l’un des meilleurs jeux d’action sur Nintendo Switch. Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque Nintendo annoncera officiellement le personnage final de ce DLC.

