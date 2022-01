Hyrule Warriors: Le développement d’Age Of Calamity était une vraie douleur dans l’herbe

Quand tu penses à Guerriers d’Hyrule et les défis auxquels son équipe de développement est probablement confrontée, vous vous retrouverez probablement à penser aux centaines d’ennemis à l’écran ou à rester au courant de la tradition fidèle de Zelda présente tout au long. Ce à quoi nous osons dire que vous ne penseriez pas, c’est son… herbe ?

Oui, il se trouve que l’herbe du jeu s’est avérée être l’une des énigmes les plus délicates auxquelles l’équipe derrière Hyrule Warriors: Age of Calamity a été confrontée. Dans une interview publiée dans le magazine japonais Nintendo Dream, le producteur de développement Masaki Furusawa, le réalisateur Ryouta Matsushita, le producteur Yousuke Hayashi et le directeur artistique Yuu Oohashi ont parlé des problèmes qu’ils ont causés en essayant de recréer Zelda : Breath of the Wild’s Hyrule Field.

Merci à Nintendo Everything pour les traductions ci-dessous.

Matsushita : Initialement, le plan était d’aller avec quelque chose d’un peu différent, mais cela a finalement été une reproduction assez fidèle. L’atmosphère du monde de BotW a vraiment fait son chemin sur le champ de bataille. Cela dit, il y avait aussi des parties que nous avons inévitablement dû changer également.

Cela donne vraiment l’impression que même l’herbe pousse de la même façon. Oohoshi : Ouais… Cette herbe a pris une éternité ! (tous rient) Furusawa : C’était une vraie douleur, n’est-ce pas ? Oohoshi : Il a fallu environ la moitié du temps de développement pour finir de retoucher l’herbe dans le jeu. Nous avons vraiment eu du mal à recréer l’atmosphère d’Hyrule Field.

Heureusement, nous dirions que tout s’est bien passé !

La propre équipe Zelda de Nintendo a été invitée à donner des conseils, mais les choses sont restées difficiles même avec leur aide :

Furusawa : Nous avons demandé à l’équipe Zelda de Nintendo comment ils ont fabriqué l’herbe dans BotW et même s’ils ont tout partagé dans les moindres détails de leurs méthodes, il y avait toujours une incertitude quant à savoir si nous pouvions le reproduire. Le jeu a beaucoup d’herbe, nous avons donc également examiné s’il y avait d’autres méthodes à notre disposition.

Oohoshi : Nous avons expérimenté un tas d’options différentes pour que l’herbe se démarque comme l’un des points forts du jeu. Matsushita : Toute l’entreprise a été entraînée dans le désordre, n’est-ce pas ? Oohoshi : Combien de centaines de personnes était-ce ? (des rires) Matsushita : Il n’est pas exagéré de dire que nous étions tout le temps en pourparlers avec le personnel de développement, les départements CG, l’arrière-plan et le support technique.

Putain.

Nous ne savons pas pour vous, mais nous ne prendrons plus jamais le feuillage des jeux vidéo pour acquis.