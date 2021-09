Hyrule Warriors: Le DLC Age Of Calamity Wave 2 arrive sur Switch le mois prochain

Il y avait une certaine couverture de Zelda dans le dernier Nintendo Direct – la nouvelle la plus marquante était peut-être que la deuxième vague de Hyrule Warriors: Age of Calamity L’extension DLC – Guardian of Remembrance arrivera le 29 octobre.

Il contiendra un nouveau duo de personnages jouables, de nouvelles étapes supplémentaires et de nouvelles séquences d’histoires “émotionnelles”. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre, avec l’aimable autorisation du PR :

“Défendez Hyrule en tant que personnage duo excentrique, Purah & Robbie, et leur gamme de technologies anciennes. Découvrez à quoi ressemblaient des endroits comme le Colisée et le Village Cocorico il y a 100 ans dans de nouvelles étapes de l’histoire. Apprenez-en plus sur les Champions et le mystérieux Gardien dans de nouvelles séquences d’histoires émouvantes alors que le combat pour l’avenir d’Hyrule se poursuit ! Les joueurs qui achètent le pass d’extension auront également accès à la première vague du DLC, qui est déjà disponible. “

Retournerez-vous dans Hyrule Warriors : Age of Calamity pour essayer ce nouveau contenu ? Laissez un commentaire ci-dessous.