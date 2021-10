Hytan cherche à réussir au Panama

Le boxeur mexicain Hytan Ramos (10-4-2, 3 KOs) s’entraîne à toute allure au gymnase Loreman, pour ce qui sera son premier combat en dehors de notre pays, quand le 29 de cette journée au Panama il affronte le local Ronal Batista, dans la division des 115 livres en huit rondes.

Ricardo Guzmán, qui a été en charge de la formation de son élève, a déclaré que Ramos est très motivé pour apporter la victoire au Mexique.

« Je m’entraîne dur depuis deux mois maintenant. Après mon dernier combat où nous avons mis KO Ernesto Ortiz, je ne me suis reposé que quelques jours. C’est mon premier combat à l’étranger et je veux gagner, j’ai le culot normal de n’importe quel combat mais j’ai hâte de gagner », a commenté Ramos.

Le Panaméen Ramos sera un paramètre pour savoir à quel niveau il se trouve.

« J’ai vu des vidéos de lui, et ce que j’ai vu, c’est que c’est un boxeur qui travaille la distance, avec de la résistance et du punch. Je vais essayer d’aller sur la courte et la moyenne distance, afin de chercher le KO », a-t-il déclaré.

Le jeune entraîneur Ricardo Guzmán a précisé que pour le combat « nous travaillons sur la stratégie et la vitesse. S’il gagne, ce sera une bonne réserve pour Hytan. Il a déjà battu trois invaincus et maintenant nous allons vers l’internationalisation ».