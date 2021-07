HyunA est le nouvel ambassadeur mondial de Loewe – WWD

Loewe est la dernière marque européenne à signer un phénomène musical en provenance de Corée du Sud.

Auteure-compositrice-interprète et rappeuse, Kim Hyun-ah est connue de ses fans sous le nom de HyunA – et maintenant en tant qu’ambassadrice mondiale de la maroquinerie et de la maison de couture espagnoles.

« J’attends avec impatience ce partenariat passionnant et cette collaboration étroite », a déclaré Jonathan Anderson, directeur créatif de Loewe, qui a apporté l’audace et l’originalité de la mode à la marque patrimoniale, aux côtés de son savoir-faire renommé.

“Vraiment un honneur incroyable pour moi”, a ajouté HyunA, qui est une sorte de caméléon avec ses couleurs de cheveux et ses styles de mode variés. Il est entendu qu’elle travaillera avec Loewe sur les prochains lancements.

La signature intervient alors que Loewe prend le contrôle de l’entreprise en Corée du Sud d’un ancien distributeur. Elle a lancé Loewe Korea, sa dernière filiale, à compter du 1er juillet, ouvrant la voie à la marque LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton pour construire une relation plus étroite avec ses clients via des services personnalisés et des expériences exclusives.

Sa première volée est une campagne qui joue sur la prononciation de Lo-weh-vay. Il présente six célébrités coréennes – les acteurs Yoo-mi Jung et Yoon-soo Nam, les mannequins Sung-Jin Park et Ellis Ahn, et les musiciens Apro et Lil Cherry – tous vêtus de la collection pré-automne et automne de Loewe.

HyunA a commencé sa carrière musicale en 2007 en tant que membre des Wonder Girls en février 2007, rejoignant plus tard un autre groupe 4Minute avant de lancer une carrière solo en 2010.

Son dernier album, « I’m No Cool », a dominé les charts des principales plateformes de streaming musical en Corée du Sud et s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires sur la plateforme de musique chinoise QQ Music. De plus, le hashtag #imnotcool a reçu plus de 850 millions de vues à la suite d’un défi de danse sur TikTok, tandis que ses vidéos ont enregistré 1,4 milliard de vues sur la plateforme de médias sociaux chinoise Douyin, selon Loewe.

Les marques de mode ne semblent tout simplement pas en avoir assez des stars de la K-pop, aussi rentables pour l’engagement sur les réseaux sociaux que les chansons en tête des charts. BTS et Blackpink sont actuellement les stars de la K-pop les plus demandées, avec les quatre membres de Blackpink – Lisa, Rosé, Jennie et Jisoo – aidant des marques telles que Dior, Chanel, Saint Laurent, Tiffany et Celine. BTS a récemment signé en tant qu’ambassadeur de la maison chez Louis Vuitton.

L’acteur Josh O’Connor, qui a interprété le prince Charles dans la série Netflix “The Crown”, est également un ambassadeur Loewe.

