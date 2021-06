Hyundai acquiert Boston Dynamics, la société spécialisée en robotique

21/06/2021 à 20h17 CEST

Hyundai a scellé son acquisition de Dynamique de Boston puisqu’il veut entrer dans le domaine de la robotique, ce qui lui a permis de faire de grands progrès ces dernières années.

L’ensemble de l’accord marque que le constructeur automobile coréen détient désormais une participation de 80% dans la société américaine. Ce dernier est mondialement connu pour son chien robot Spot, qui est déjà en vente dans le commerce.

En parallèle, la société de Boston est valorisée à 1,1 milliard de dollars. À la suite de l’acquisition, Hyundai est la troisième société à posséder Boston Dynamics, qui a été racheté par Google en 2013 puis par Softbank en 2017, qui détient toujours une participation de 20% via une filiale.

Le grand plan de Hyundai pour l’entreprise est de créer un « chaîne de valeur robotique » englobant la fabrication, la construction et l’automatisation de composants de robot. Alors que la société a exploré des véhicules ambulants dans le style de l’AT-AT ou de l’AT-ST de Star Wars et qui reposent sur la robotique. Cependant, il semble qu’elle s’intéresse également aux travailleurs de l’entrepôt de Boston, y compris les empileurs de caisses Handle et Stretch. Plus récemment, Boston Dynamics a été critiqué pour avoir autorisé l’utilisation de Spot par les forces de sécurité de l’État et l’armée. Cependant, il n’y avait aucun signe de ces cas d’utilisation dans la nouvelle vidéo promotionnelle de Hyundai. Au lieu de cela, la publicité présente le robot canin comme chien-guide pour les aveugles et comme aide à l’intérieur d’un hôpital.

Dynamique de Boston Il s’agit d’une entreprise dérivée du Massachusetts Research Institute, principalement connue sous le nom de MIT.