Hyundai i20 N Line : Voudriez-vous toujours un SUV ?

Inspirée de la gamme mondiale de voitures de performance N de l’entreprise, la Hyundai i20 N Line est une voiture d’apparence supercar qui est légère sur la poche (relativement) et lourde sur le bruit d’échappement.

Qu’est-ce que le « N » dans la gamme i20 N ?

N est la division des voitures de performance de Hyundai, représentant le district de Namyang en Corée du Sud (lieu de naissance de la marque N) et le circuit du Nürburgring en Allemagne (où Hyundai a perfectionné les performances des véhicules N).

N est à Hyundai ce que AMG est à Mercedes-Benz, RS est à Audi, M à BMW et R à Volkswagen.

La i20 N Line ressemble-t-elle à l’AMG ?

Même pas près. La gamme proposée en Inde est la ligne N, pas N. Par analogie, c’est comme le package AMG proposé sur certaines voitures Mercedes-Benz, où les éléments de conception AMG sont proposés sur les voitures ordinaires, et les clients paient un peu plus pour ces éléments.

Par conséquent, la ligne N intègre le design et les éléments sportifs de la gamme N, mais pas nécessairement les performances de supercar de la gamme N.

Est-ce excitant de conduire ?

C’est certainement le cas. Étant donné que la i20 N Line est légère et que le moteur à essence turbocompressé est puissant (998 cm3 ; puissance de 120 ch), elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 10 secondes.

Mais quelqu’un pourrait dire que même l’i20 ordinaire est équipé du même moteur à essence turbocompressé, avec des temps d’accélération similaires, alors à quoi bon acheter l’i20 N Line ?

C’est un bon point. Mais là où la ligne i20 N se démarque, c’est la façon dont elle donne à la i20 un aspect cool, rapide et sportif (sa note d’échappement est plus forte que la i20 ordinaire). Il a la plupart des éléments de conception de la gamme N (pour qu’une personne puisse les montrer), et même les performances sont un peu meilleures que l’i20 avec le moteur à essence turbocompressé (par exemple, la N Line a les quatre freins à disque, par rapport au disque plus – combinaison de batterie du i20 régulier, ce qui signifie que les performances en termes d’arrêt sont meilleures). De plus, les réglages de suspension sont légèrement différents. Tout cela rend l’expérience de conduite globale légèrement meilleure.

Et vous n’avez pas vraiment besoin de payer beaucoup plus. Par exemple, l’i20 ordinaire propulsé par l’essence iMT turbo GDi de 1,0 litre est au prix de Rs 8,81 lakh, tandis que la i20 N Line avec le même moteur et la même boîte de vitesses est au prix de Rs 9,84 lakh (ex-salle d’exposition). Pour un lakh de roupies supplémentaire, vous obtenez de meilleures performances globales et tout un attirail de conception qui fait que la voiture se démarque. Pour certains clients, cette « démarche » peut être inestimable.

Dans cette ruée folle vers les SUV, la i20 N Line (une voiture à hayon) est un changement rafraîchissant. D’accord, alors que certains SUV compacts sont équipés de moteurs à essence turbocompressés de plus petite capacité et sont également plus abordables, la ligne i20 N donne au turbo un look cool.

