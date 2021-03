Hyundai Motor suspend une partie de sa production en Corée du Sud en raison de problèmes de puces et d’approvisionnement en composants

Le logo de Hyundai Motor est représenté à la deuxième journée des médias pour le salon de l’auto de Shanghai à Shanghai, Chine

La société sud-coréenne Hyundai Motor Co a annoncé mardi qu’elle prévoyait de suspendre temporairement la production de son usine d’Ulsan n ° 1 en Corée du Sud en raison de problèmes d’approvisionnement en puces et en composants du 7 au 14 avril.

« Nous suivons de près la situation pour prendre les mesures rapides et nécessaires et optimiser la production en fonction des conditions d’approvisionnement », a déclaré Hyundai dans un communiqué.

Le constructeur automobile sud-coréen a déclaré dans un communiqué que les problèmes d’approvisionnement concernaient des systèmes de caméra de vue avant pour les véhicules utilitaires sport (SUV) Kona et des modules électriques d’alimentation pour l’IONIQ 5.

L’usine produit 311 000 véhicules par an, dont le SUV Kona et l’Ioniq 5.

Hyundai était jusqu’à récemment l’un des constructeurs automobiles les moins touchés par la pénurie de puces, en grande partie parce qu’il maintenait un important stock de puces contrairement à ses pairs mondiaux, a rapporté . le mois dernier.

La semaine dernière, Honda Motor Co Ltd et General Motors Co ont toutes deux annoncé qu’elles continueraient les suspensions de production dans les usines d’Amérique du Nord pour les semaines à venir, citant la pénurie de puces comme l’une des nombreuses raisons.

Une confluence de facteurs, notamment les fermetures d’usines, la demande croissante d’ordinateurs portables et de tablettes et les sanctions contre les entreprises technologiques chinoises, a causé la pénurie de puces en décembre.

Initialement concentrée dans l’industrie automobile, la pénurie s’est élargie pour toucher une gamme d’électronique grand public, y compris les smartphones.