Hyundai proposera des versions à pile à combustible à hydrogène de tous les véhicules utilitaires d’ici 2028

Le logo Hyundai est visible lors de la première journée presse du salon de l’auto de Paris, à Paris, France

Le groupe Hyundai Motor a annoncé mardi son intention de proposer des versions à pile à combustible à hydrogène pour tous ses véhicules utilitaires d’ici 2028 et de réduire le prix des véhicules à pile à combustible au niveau des batteries électriques deux ans plus tard.

Le groupe, qui comprend Hyundai Motor Co (005380.KS) et Kia Corp (000270.KS), dispose actuellement d’un bus et d’un camion à pile à combustible, le Xcient Hyundai, sur le marché. Il y a 115 des bus sur la route en Corée du Sud et 45 des camions en service après leur déploiement en Suisse l’année dernière.

Les deux constructeurs automobiles sud-coréens proposent ensemble 20 modèles de véhicules utilitaires, dont des camions, des bus et des fourgonnettes, et en ont vendu environ 287 000 l’année dernière.

Le groupe, dont le seul autre véhicule à pile à combustible sur le marché est le SUV Nexo de Hyundai, a également annoncé qu’il développerait des véhicules à pile à combustible pour Kia et sa marque premium Genesis, qui pourraient être lancées après 2025. Il n’a pas mentionné d’objectifs spécifiques pour les versions à pile à combustible. de modèles de véhicules de tourisme.

Les plans sont des ambitions mesurées de faire avancer la technologie de l’hydrogène malgré son statut de niche relatif, tandis que les constructeurs automobiles élargissent également leur gamme de véhicules électriques à batterie.

Les partisans affirment que les piles à combustible à hydrogène sont plus propres que les autres méthodes de réduction du carbone car elles n’émettent que de l’eau et de la chaleur, mais la technologie n’a été utilisée que de manière limitée dans l’industrie automobile en raison des préoccupations concernant les coûts élevés, la taille encombrante des systèmes de piles à combustible, le manque des stations-service, les valeurs de revente et le risque d’explosion d’hydrogène.

Dans l’ensemble de l’industrie, quelque 10 000 à 15 000 véhicules à pile à combustible sont produits dans le monde chaque année, contre 4 à 5 millions de véhicules électriques, a déclaré Hyundai.

Parmi les autres grands constructeurs automobiles poursuivant la technologie des piles à combustible à hydrogène figurent Toyota Motor Corp (7203.T), BMW (BMWG.DE) et Daimler (DAIGn.DE). Ils ont été encouragés alors que l’Europe et la Chine ont fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions et parlent d’une augmentation du soutien aux infrastructures d’hydrogène.

Le groupe Hyundai Motor a également déclaré qu’il prévoyait également d’utiliser la technologie des piles à combustible à hydrogène dans d’autres domaines tels que le transport autonome de conteneurs.