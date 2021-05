Hyundai renouvelle Neuville et Tänak

06/05/2021 à 10:46 CEST

Hyundai Motorsport a annoncé le renouvellement de la contrats «pluriannuels» de vos pilotes actuels de championnat du monde, Le Belge Thierry Neuville et l’Estonien Ott Tänak. Cette annonce confirme la volonté du double champion du monde des constructeurs de garder ses deux étoiles.

On ne sait pas encore qui conduira la troisième voiture de Hyundai au-delà de 2021. Craig Breen et Dani Sordo alternera dans un i20 partagé pour le reste de la saison en cours, et Sourd prendra le volant du Vodafone Rally de Portugal plus tard ce mois-ci (20-23 mai).

Neuville – actuellement deuxième du championnat des pilotes – a joué un rôle clé dans le développement du programme Hyundai Motorsport WRC depuis sept ans, et a aidé l’équipe à franchir de nombreux jalons importants en cours de route, de la première victoire au Rallye d’Allemagne en 2014 aux deux titres constructeurs consécutifs en 2019 et 2020, pour un total de 13 victoires en rallye.Tänak, rejoint Hyundai Motorsport en tant que champion du monde en 2020, a remporté une mémorable victoire à domicile en Estonie et trois podiums supplémentaires dans le cadre du succès de l’équipe et un deuxième titre constructeurs en 2020. L’Estonien a remporté sa première victoire de 2021 au Arctic Rally Finland, en février.

La confirmation de ces contrats pilotes dès mai permet à l’équipe basée à Alzenau d’exécuter efficacement le développement du tout nouveau concurrent pour le L’ère hybride WRC en équipe avec son prototype, basé sur la voiture de route Hyundai i20 N, il entrera dans la phase de test dans un proche avenir.

“Mon intention était de continuer avec Hyundai Motorsport et je suis heureux de signer un contrat pluriannuel avec l’équipe qui est devenue ma deuxième famille. En plus du fait que je me sens très bien avec eux depuis plus de sept ans,” il dit Neuville dans la déclaration de l’équipe.

«Son ambition face aux nouveaux défis qui nous attendent l’année prochaine, avec le nouveau règlement hybride WRC, est également très prometteuse, j’adore les rallyes et je ne veux pas m’arrêter car j’en rêve depuis que je suis enfant et merci à Hyundai, je continue de donner le meilleur de moi-même! », a souligné le pilote belge.

«Depuis 2020, nous avons partagé de nombreux moments spéciaux ensemble, ainsi que nous avons traversé des moments plus difficiles et au cours des deux dernières années, j’ai vu l’engagement de l’équipe et sa détermination à réussir et je suis sûr que chacun on continuera à repousser les limites. », assure-t-il pour sa part Ott Tänak.

«Nous entrons dans la nouvelle ère du WRC, avec des réglementations hybrides, et cela signifie que tout le monde partira d’une page blanche, mais Hyundai Motorsport possède un vaste ensemble de connaissances et d’expérience dans les technologies hybrides et électriques qui joueront un grand rôle. nous commençons à développer la nouvelle voiture de rallye », explique-t-il Tänak.

“J’attends avec impatience la nouvelle ère du WRC, mais nous avons encore du travail à faire cette année pour faire nos adieux à la génération actuelle de voitures WRC de la meilleure façon possible”, a déclaré le pilote estonien.