Hyundai renouvelle son statut de véhicule officiel du semi-marathon et du marathon de Valence

08/03/2021 à 12:32 CEST

Sport.es

Le Semi-marathon de Valence et le Marathon Trinidad Alfonso EDP de Valence ils auront encore Hyundai comme véhicule officiel des tests, un accord de parrainage qui est renouvelé pour les deux prochaines éditions des deux meilleures courses en Espagne dans sa distance.

Cet accord renforce l’objectif, par les deux parties, d’arriver à ce que chaque année les courses soient plus durable avec l’environnement, puisque Hyundai Espagne, avec son réseau de concessionnaires valenciens –Autiber Motor et Koryo Car–, mettront à disposition leurs Véhicules 100% électriques, étant la seule marque qui propose les cinq technologies ECO sur le marché.

De cette façon, Hyundai, une marque leader dans le développement de la mobilité durable qui a déjà été liée aux tests des dernières éditions de 2019 et 2020, continuera à guider les pas des coureurs vers les objectifs des deux courses avec des véhicules durables. et fournira une flotte de véhicules 100% électriques pour les déplacements de l’Organisation, des athlètes d’élite et le travail dans les circuits.

Pour Paco Borao, président du SD Correcaminos, le renouvellement de cet accord avec Hyundai pour les deux prochaines années “C’est très important car cela nous unit à une marque leader soucieuse de la planète. et nous aide à continuer à travailler pour être meilleur chaque jour dans tous les domaines & rdquor ;.

Depuis Hyundai, Elena Gris, directrice marketing, souligne que cette alliance “contribue à continuer à construire un avenir durable basé sur la philosophie de la marque « Progress For Humanity »; nous reliant au monde de la course avec lequel nous partageons les mêmes valeurs d’effort et d’amélioration & rdquor ;.