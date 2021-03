Hyundai, Toyota et M-Sport continueront dans l’ère hybride du championnat du monde des rallyes

31/03/2021 à 10h29 CEST

Hyundai, Toyota et M-Sport, les trois constructeurs du Championnat du Monde des Rallyes (WRC), ont prolongé leur engagement jusqu’en 2024, afin qu’ils expérimentent la mise en œuvre de « l’ère hybride » à partir de 2022.

Par un communiqué, l’organisation du championnat a confirmé que les trois marques ont garanti leur continuité dans le Championnat du Monde des Rallyes, c’est pourquoi elles participeront à partir de 2022 au changement historique qu’entraînera l’utilisation de la technologie hybride, avec une combinaison d’un moteur électrique et moteur à combustion actuel.

« L’accord comprend une juste contribution de la FIA et des fabricants aux coûts de développement de la nouvelle technologie, qui sera fortement axée sur la durabilité, la sécurité et la gestion des coûts », a déclaré l’organisation du championnat.

L’introduction de ce changement, annoncée en 2019, a été approuvée par le Conseil mondial du sport automobile.

« Il n’est pas exagéré de dire que l’introduction de la technologie hybride durable pour la catégorie reine du WRC marque l’un des plus grands jalons de l’histoire du sport. Il est normal qu’une progression aussi significative soit la bienvenue dans la saison du 50e anniversaire du championnat. le promoteur du WRC, Jona Siebel.

<< En collaboration avec la Fédération Internationale de l'Automotive (FIA) et les constructeurs, WRC Promoter s'engage pleinement à introduire des voitures plus vertes. Le groupe motopropulseur hybride fait partie intégrante de l'industrie automobile et, alors que le monde évolue vers un avenir plus durable, il est essentiel que le WRC soit aligné sur cette évolution », a-t-il ajouté.

Le WRC s’engage également pour un carburant plus durable pour les voitures de course et des sources d’énergie plus vertes dans le parc d’assistance.