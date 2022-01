Hyundai Tucson PHEV, conclusions après plus de 10 000 km d’essai : le lien parfait jusqu’à l’arrivée définitive de l’électrique | Moteur

La décision d’acheter un nouvelle voiture et bien plus encore aujourd’hui, avec le manque de composants et un stock généralisé. En fait, les voitures électriques semblent clairement être l’option d’avenir, mais c’est peut-être encore trop tôt.

Et bien, les voitures à combustibles fossiles sont une option aux jours comptés puisqu’elles finiront par cesser de se vendre et elles seront taxées au moment de les conduire, de les garer en ville et dépendront de l’évolution du prix de l’essence/diesel face. l’avenir, qui ne fait que monter.

L’option intermédiaire jusqu’à l’arrivée du PHEV (hybrides rechargeables) étaient des voitures hybrides qui montaient une petite batterie qui était rechargée lorsque la voiture freinait et à partir du moteur à combustion lui-même si nécessaire.

Avec cette batterie, la voiture pourrait commencer à marcher et à se déplacer à basse vitesse, moment auquel la consommation d’une voiture à combustion est plus élevée. Cela a considérablement réduit la consommation dans la ville.

Maintenant bien,comment est l’expérience avec un Hyundai Tucson PHEV?

Un hybride rechargeable pour tout le monde ?

Tout d’abord, nous voulons préciser qu’il n’y a pas d’option parfaite pour tous les utilisateurs et que ce type de véhicule a un public cible en tête. Il est clair que si vous n’allez pas brancher la voiture à la maison / au garage, vous perdez le grand avantage de ce modèle par rapport, par exemple, au modèle hybride traditionnel du Tucson.

Cela dit, à qui s’adresse ce modèle ? Aux conducteurs qui effectuent des trajets quotidiens totaux inférieurs à 50 km et qui peuvent se connecter pour recharger la voiture soit à la maison, soit au travail.

De cette façon, nous profiterons de la option d’entraînement purement électrique et sauver l’as de l’utilisation du moteur à combustion pour les longs trajets ou si nous faisons plus que cette distance.

C’est ce cas dans lequel le Tucson PHEV brille et où l’on peut vraiment profiter de cette technologie. Pour un usage quotidien purement électrique, mais il faudra pouvoir le recharger chez nous ou sur notre lieu de travail pour avoir cette dynamique.

La technologie pour tous les publics

Quelque chose que tous les collègues ont mis en évidence sont les innovations technologiques de ce modèle. La plupart de nos confrères ont des voitures qui ont environ 10 ans et depuis lors, il y a un grand saut évolutif dans le segment. C’est comme si on comparait le premier iPhone aux mobiles actuels.

Parmi les fonctions qui ont le plus plu, le support de recharge sans fil, Android Auto et Apple CarPlay, bien que ces deux cas nécessitent d’avoir le mobile connecté par câble.

La voiture a plusieurs USB non seulement à l’avant mais aussi à l’arrière pour que les compagnons puissent recharger leurs appareils.

Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes se trouve l’aide à la angle mort. Sur l’écran lui-même, nous voyons comment le horloges gauche ou droite continuer à montrer le caméra du côté vers lequel on veut se tourner une fois le clignotant activé.

Le système de aide à la conduite, qui sert non seulement de régulateur de vitesse adaptatif devant la voiture devant vous mais réglez la vitesse au maximum de la route et tournez également le volant pour prendre le virage de manière très douce.

Le conducteur peut reprendre le contrôle en utilisant n’importe quelle pédale ou en déplaçant le volant de manière très intuitive.

Examen du journal de bord dans lequel nous avons capturé toutes nos impressions nous avons rencontré de nombreuses perles.

Pour mémoire, aucun d’entre nous ne travaille chez Autobild et nous ne sommes pas non plus des testeurs de voitures réguliers, ce qui donne une expérience utilisateur piétonne plus blanche.

« J’ai soudain découvert tout ce qu’une voiture moderne peut offrir (…) l’autonomie dure quelques jours à Madrid « , avoue Alberto Martín, chef de produit de Computer Hoy. » L’expérience a été fantastique ; la voiture est spacieux, puissant, avec de nombreuses aides à la conduite et avec un confort très frappant « , déclare Ignacio Montes-Jovellar, chef du département vidéo d’Axel Springer. Mila Lavín, directrice de la zone technologique : » Enfin une voiture s’approche du expérience d’utilisation que vous pouvez trouver dans d’autres appareils utilisés à la maison ou au travail. « » La meilleure chose est la mode électrique et son étiquette qui m’a permis de me garer dans le centre de Madrid sans me soucier des fuseaux et des horaires (…) Cela n’a pas de prix », ajoute Marina Roch, directrice marketing,« Il contient des choses que vous ne saviez pas vouloir avant de les tester, comme la sièges chauffants, le toit ouvrant ou le bouton de dictée « , explique Zoilo Andrés, chef de produit d’Axel Springer. caméras, capteurs et alertesMais en cinq minutes, conduire est devenu un pur plaisir », explique Andrea du service marketing d’Axel Springer.

Économiser de l’argent avec un hybride rechargeable comme le Tucson PHEV?

Lors de notre test, nous avons passé une semaine à aller et venir travailler exclusivement en mode électrique d’Alcorcón à Madrid et retour. Au travail, il est resté connecté jusqu’à ce qu’il rentre à la maison.

Le Tucson PHEV est livré avec un chargeur shuko, à partir d’une prise murale domestique nécessitant 5h30 de charge pour 62 km d’autonomie. C’est compatible avec charge rapide jusqu’à 7,2 kW.

Faisant des comptes rapides dans cet usage utilitaire quotidien j’ai pris comme référence un voyage en mode hybride aller-retour qui faisait 47 km avec une consommation moyenne de 5,5 l/100 km. Par conséquent, par jour et avec un prix de l’essence de 1,6 euros le litre donne une dépense de 3,84 euros par jour.

Charge de la batterie 12 kWh (moins environ 10 % qui est réservé à l’usage hybride) a un coût dans le tarif de la vallée de 0,1 euro par recharge et si on va à un prix cher sans tarif voiture électrique, ils sont 2,7 euros.

En extrapolant le coût par mois, on se place à 80 euros d’essence contre 2,1 euros si on recharge une voiture électrique la nuit, ou autour de 55 euros si on charge sans bénéficier d’aucun tarif.

En termes d’économies mensuelles rien que pour aller travailler on rentrerait dans des chiffres entre 28 et 78 euros par mois, sans compter qu’on arrêterait de polluer et qu’on pourrait entrer et stationnement gratuit en centre-ville.

En parlant de consommation en voyage, on est face à un moteur 1,6 litre 180 ch T-GDi Smartstream avec un moteur électrique de 66,9 kW. La puissance maximale combinée est 265 ch et la consommation si vous n’avez pas le contrôle avec l’accélérateur est élevée.

La voiture a Mode ECO et mode SPORT. Dans le premier, le comportement est plus progressif et moins agressif. Dans le SPORT, la voiture a plus de nerf et vous remarquez une accélération plus énergique à tout moment.

C’est bien d’avoir les deux options selon les cas. Il est vrai qu’en mode SPORT la consommation est entre un et deux litres aux 100km plus élevée et on remarque aussi à quel point la batterie se recharge plus vite qu’en mode ECO.

Dans ce mode nous avons réussi à faire une consommation moyenne d’un trajet de 985 km avec 5,3 litres aux 100 km avec une conduite la plus prudente et préventive possible à la vitesse maximale de la route. En utilisation normale, tout conducteur fera environ 6 à 6,5 litres, ce qui n’est pas mal pour un SUV.

Points qui pourraient s’améliorer selon nos expériences

Au niveau technologique, nous aimerions qu’il prenne en charge Android Auto et Apple Car Play sans fil car il est dommage que vous puissiez laisser le mobile se recharger sans fil mais vous devez le connecter pour utiliser ce système.

L’application mobile Bluelink Il nous permet de voir l’état de charge de la voiture ainsi que si les portes (on peut ouvrir et fermer à distance) et les vitres sont fermées. Ce serait bien si cela nous permettait la configuration de la climatisation, de pouvoir chauffer la voiture pendant que nous descendons pour elle ou la refroidir en été, c’est quelque chose que nous voyons déjà dans les voitures Tesla.

Nous aimerions ne pas dépendre autant de commande tactile à l’écran et avoir un peu plus de contrôle physique pour ne pas perdre de vue la route lorsqu’il faut régler certains paramètres. Mais il est clair que c’est ainsi que le marché évolue.

Tucson PHEV est un pari pour l’avenir

Après plus de 10 000 km d’essais et 15 testeurs différents, nous pouvons dire que c’est une voiture qui a le plus plu pour sa taille, sa hauteur, son espace intérieur et la technologie qu’il intègre.

C’est un véhicule avec 0 vignette d’émissions Et cela permet de circuler dans des zones à trafic restreint comme Madrid 360 et même de se garer dans ces zones sans avoir à payer pour cela.

Si vous avez une prise à portée de main au quotidien pour recharger sa batterie, vous profiterez de son autonomie électrique et économiserez du carburant et si vous faites un long voyage vous pourrez toujours la conduire en mode hybride, un mode qui passe automatiquement en lorsqu’il est compris entre 10 % et 15 % de batterie.

Si vous êtes une personne qui aime la conduite et les sensations fortes, le mode SPORT élimine ce nerf qui plus que 265 CV combinés entre les moteurs à essence et électriques Ainsi, vous ne manquerez pas non plus cette petite montée d’adrénaline.

Il est clair que le Hyundai Tucson PHEV est une voiture très polyvalente avec un mode de conduite pour chaque type d’utilisateur et de moment.