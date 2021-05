Hyundai va réduire sa gamme de moteurs à combustion et investir dans les véhicules électriques

Le logo de Hyundai Motor est représenté à la deuxième journée des médias pour le salon de l’auto de Shanghai à Shanghai, Chine

Hyundai Motor Group réduira le nombre de modèles de moteurs à combustion dans sa gamme afin de libérer des ressources pour investir dans les véhicules électriques (VE), ont déclaré à . deux personnes proches du constructeur sud-coréen.

Cette décision entraînera une réduction de 50% des modèles alimentés par des combustibles fossiles, a déclaré l’une des personnes, ajoutant que la stratégie avait été approuvée par la direction en mars.

«C’est un mouvement commercial important, qui permet avant tout de libérer des ressources de R&D pour se concentrer sur le reste: moteurs électriques, batteries, piles à combustible», a déclaré la personne, sans donner de calendrier pour le plan.

Bien que Hyundai n’ait pas spécifiquement répondu à une question de . sur ses projets de modèles de moteurs à combustion, il a déclaré jeudi dans un e-mail qu’il accélérait l’adoption de véhicules écologiques tels que les véhicules à pile à hydrogène et les véhicules électriques à batterie.

Le constructeur automobile a ajouté qu’il visait à étendre progressivement les offres de véhicules électriques à batterie sur des marchés clés tels que les États-Unis, l’Europe et la Chine, avec pour objectif une électrification complète d’ici 2040.

Hyundai Motor Group, qui abrite Hyundai Motor Co (005380.KS) et Kia Corp (000270.KS) et Genesis, vise à vendre environ un million de véhicules électriques par an d’ici 2025 pour atteindre une part de 10% du marché mondial des véhicules électriques.

Face au resserrement des objectifs d’émissions de CO2 en Europe et en Chine, tous les grands constructeurs automobiles accélèrent leur passage aux VE.

Le coût énorme du développement des moteurs électriques et de l’augmentation de l’autonomie des batteries automobiles a déjà conduit certains à dire que leurs jours d’investissement dans les moteurs conventionnels sont révolus.

“Hyundai a arrêté de développer de nouveaux groupes motopropulseurs pour les voitures à moteur à combustion interne”, a déclaré l’une des personnes.

Le groupe PSA a déclaré en novembre, peu avant de fusionner avec Fiat Chrysler pour former Stellantis (STLA.MI), qu’il n’investissait plus dans les moteurs à combustion.

Daimler (DAIGn.DE) a récemment réorganisé ses moteurs à combustion et les dirigeants affirment que la nouvelle génération le verra à travers le processus d’électrification.

Certains constructeurs automobiles ont déjà annoncé leur intention de passer à l’électrique, le suédois Volvo, qui appartient au chinois Geely (GEELY.UL), affirmant qu’il le ferait d’ici 2030.

Ford Motor Co (FN) affirme que sa gamme en Europe sera entièrement électrique à la même date.

Pour Hyundai, qui, avec Kia, est l’un des dix premiers groupes automobiles mondiaux, cette décision est particulièrement importante car elle dispose de l’une des gammes de technologies de moteur et de transmission les plus larges de l’industrie.

Le groupe finalisera sa stratégie de passage à tous les modèles électriques dans les six prochains mois, a indiqué une source.

En avril, Hyundai a annoncé qu’il réduirait le nombre de ses modèles à essence en Chine à 14, contre 21 d’ici 2025, tout en lançant de nouveaux modèles électriques chaque année à partir de 2022.

En février, le groupe a déclaré qu’il n’était plus en pourparlers avec Apple (AAPL.O) pour développer un véhicule autonome.

Des sources proches du dossier ont déclaré que l’idée que le groupe devienne un fabricant sous contrat pour Apple s’est heurtée à une forte opposition interne.