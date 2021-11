HYZN Stock: 11 choses qui font monter en flèche les actions Hyzon Motors aujourd’hui

Moteurs Hyzon (NASDAQ :HYZN) l’action est en hausse vendredi et nous cherchons ce qui se cache derrière cette hausse.

Passons directement aux actualités les plus récentes d’Hyzon Motors ci-dessous !

L’action HYZN gagne aujourd’hui avec la publication de son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021. Cela commence avec un bénéfice dilué par action de 13 cents. C’est un battement énorme par rapport à l’estimation de Wall Street de -8 cents par action. Il n’y a pas de données par action à la même époque l’année dernière à comparer. Les revenus déclarés par la société s’élevaient à 962 000 $. C’est bien en deçà des estimations des analystes de 5,51 millions de dollars. Même ainsi, cela ne fait pas baisser les actions HYZN aujourd’hui. Hyzon Motors fournit également une mise à jour commerciale dans son rapport sur les résultats. Il continue d’attendre 85 véhicules expédiés avant la fin de l’année. La société prévoit également que ses véhicules seront sur la route en Asie, en Australie, en Europe et en Amérique du Nord d’ici la fin de 2021. Il indique également que Rochester, NY, et Bolingbrook, Illinois, entreront en pleine production au second semestre 2022.

Craig Knight, PDG de Hyzon Motors, a déclaré ce qui suit dans le rapport sur les résultats augmentant l’action HYZN.

« La stratégie d’Hyzon reste inchangée : nous sommes résolument concentrés sur le fait d’être à l’avant-garde de l’industrie de la mobilité hydrogène en pleine expansion. Cela signifie livrer nos véhicules à des clients du monde entier, tout en élargissant simultanément l’accès à l’hydrogène vert et rentable pour nos clients. »

L’action HYZN est en hausse de 14,3% vendredi après-midi.

