I Do Not Shill Doge ⋆ Crypto nouveaux médias

Les fans de l’équipe NBA, les Dallas Mavericks, pourront bientôt acheter des marchandises avec des remises s’ils utilisent Dogecoin comme moyen de paiement, a annoncé le propriétaire du club – Mark Cuban. Il a également fait valoir qu’il n’essayait pas de shill la pièce de monnaie car les gens préfèrent l’utiliser.

L’histoire d’amour entre les Mavs et Dogecoin

L’histoire entre l’équipe NBA et le meme coin, qui a vu sa naissance en 2013, a commencé en mars de cette année. Mark Cuban, propriétaire du club et promoteur de la crypto-monnaie depuis récemment, a indiqué que les fans pourront acheter des billets et des marchandises avec DOGE.

Peu de temps après, le milliardaire a décrit le succès de la campagne, les fans ayant apparemment préféré utiliser Dogecoin pour les paiements. De plus, il s’est engagé à ce que les Mavs ne vendent pas un seul jeton.

Cuban a doublé son soutien à la pièce meme plus tôt cette semaine après avoir souligné son intention de permettre à tous les fans payant avec le jeton de bénéficier d’un “tarif spécial” pour une vente de produits dérivés d’été.

Tout en justifiant sa décision, le milliardaire a déclaré à CNBC, “c’est un moyen qui peut être utilisé pour l’acquisition de biens et de services”.

« La communauté de DOGE est la plus forte lorsqu’il s’agit de l’utiliser comme moyen d’échange. » – il ajouta.

Cubain : Je ne comptais pas Doge

Avec des commentaires et des initiatives similaires entrepris par Mark Cuban et son équipe, il a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de la communauté toujours vocale des crypto-monnaies. Certains ont spéculé que le milliardaire essayait de shill la pièce meme.

Cependant, Cuban a fait valoir que ce n’était pas son objectif. Au contraire, il montre son soutien à Dogecoin car les fans ont tendance à l’utiliser à la place des options les plus populaires comme Bitcoin (BTC). En tant que tel, il a qualifié DOGE de « moyen de paiement populaire ».

Je ne crains pas Doge. Je shill les produits et services de mes entreprises. Là où nous autorisons les gens à payer dans N’IMPORTE QUELLE crypto, 95% des ventes sont en DOGE. Les clients CHOISISSENT d’utiliser DOGE. Nous pouvons discuter de tout et n’importe quoi concernant BTC, mais pour le moment, DOGE est le moyen de paiement du peuple. #DOGEFACTS https://t.co/59HbSIWh8w – Mark Cuban (@mcuban) 15 août 2021

