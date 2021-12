Illustration HBO/./Sonnerie

La finale de la saison 3 a vu les frères et sœurs Roy réaliser enfin leur force numérique. Mais Logan est une bête qui ne peut pas être tuée.

« Je ne veux pas être insultant mais, ayant été un peu dans le coin, j’ai l’impression que tu vas te faire baiser », a déclaré Tom à Kendall dans le sixième épisode de la formidable troisième saison de Succession. « Parce que je t’ai souvent vu te faire baiser, et je n’ai jamais vu Logan se faire baiser une seule fois. »

La succession dira souvent les choses telles qu’elles sont – en utilisant des blasphèmes sans limites, bien sûr – et le résumé cinglant de Tom sur la lutte continue de Kendall pour surpasser son père aurait tout aussi bien pu être la déclaration de thèse de la série.

En effet, il y a eu un sentiment de répétition tout au long de la troisième saison de Succession. Alors que la série ajoute de nouvelles rides – de Logan qui a failli imploser Waystar Royco parce qu’il a oublié de prendre des médicaments UTI à sa sélection du candidat républicain à la présidentielle en l’espace de deux épisodes – elle arrive toujours à la même conclusion : Logan ne verra jamais Kendall, Roman ou Shiv en dignes successeurs de son empire. (Mes excuses à Connor pour l’omission : c’est un fait incontestable qu’il est l’aîné des ratés.)

Cela n’a certainement pas changé dans la finale de la saison 3, « All the Bells Say », dans laquelle Logan est confronté à la dure réalité de l’acquisition de sa société par GoJo, au lieu de l’inverse. Logan réfléchit sérieusement à la nouvelle offre du fondateur de GoJo, Lukas Matsson, ce qui est évident lorsque le patriarche Roy ne lui dit pas immédiatement d’aller se faire foutre. Et ainsi, alors que son ex-femme se marie en Toscane, Logan rassemble secrètement son garde principal – Gerri, Karl et Frank – pour qu’ils se rencontrent et mettent la dernière main à l’accord. Que Logan fasse ces mouvements dans le dos de ses enfants n’est pas vraiment une surprise : Kendall a failli se noyer dans une piscine et a activement essayé de sortir de l’entreprise ; Shiv a montré à plusieurs reprises son inexpérience en entreprise; et Roman a perdu une bonne partie de sa bonne volonté lorsqu’il a accidentellement envoyé un texto à Logan l’un de ses [clears throat] éléments. Ce qui est plus surprenant, c’est qu’ayant eu vent du plan de leur père, le trio fait enfin quelque chose que les frères et sœurs auraient dû envisager dès le début de la série : travailler ensemble au lieu de se poignarder constamment dans le dos.

La rencontre fatidique des frères et sœurs est surtout un rappel de tout le poids que Kendall a porté depuis la fin de la première saison, lorsqu’il était en partie responsable de la mort de l’un des serveurs lors du mariage de Shiv. («Je ne suis pas une bonne personne», dit Kendall à Roman et Shiv, renversant le script sur sa conviction dans l’épisode précédent qu’il était meilleur que Logan.) Kendall s’ouvrir émotionnellement à ses frères et sœurs est plus facile à dire qu’à faire, puisque Roman et Shiv croit initialement qu’il a un certain angle ou un certain poids contre eux au lieu, vous savez, de subir clairement une profonde crise existentielle. Cela n’aide pas non plus que Roman soit incapable de partager des sentiments authentiques sans une sorte de distance ironique – il finit par plaisanter sur le fait que la mort du serveur est la raison pour laquelle il n’a pas pu obtenir un gin tonic en temps opportun.

Mais la sincérité de l’angoisse de Kendall atteint finalement Roman et Shiv, et ils se rendent compte que ce n’est que grâce à leur force collective qu’ils ont une chance de faire échouer l’accord GoJo de leur père. Lorsque leurs parents ont divorcé, Caroline a veillé à ce que ses enfants puissent empêcher ce genre de rachat d’entreprise de se produire ; une mesure de sécurité pour empêcher Logan ou une force extérieure de les chasser de l’entreprise. Le fait que cela ait toujours été possible mais ne s’est jamais produit montre à quel point Logan a opposé ses enfants les uns contre les autres dans une lutte pour son approbation, et que, en dehors des tentatives de prise de contrôle infructueuses de Kendall, aucun d’entre eux n’a eu le courage de se lever jusqu’à lui.

C’est une stratégie qui aboutit essentiellement à ce que Kendall voulait au début de la saison : un front unifié contre leur père pour le foutre en l’air. Ce n’est pas tout à fait l’étoffe des cartes Hallmark, et pourtant sur Succession, il y a quelque chose d’étrangement sentimental à propos de Roman, Shiv et Kendall réalisant qu’il y a la force du nombre. Mais alors qu’il a fallu la majeure partie de la vie du trio pour atteindre cette épiphanie collective, quelqu’un d’autre dans le cercle restreint de la famille Roy a pris des notes : les enfants Roy se font beaucoup baiser, et Logan gagne toujours.

Tom a longtemps été considéré comme un sac de boxe, notamment par sa propre femme, qui ne semblait pas particulièrement troublée à l’idée qu’il aille en prison. Mais depuis qu’il a eu les couilles de manger agressivement une assiette de poulet de Logan dans la finale de la saison 2, Tom s’est tranquillement rallié au vieux dinosaure. Cette saison, Tom est allé jusqu’à dire à Logan qu’il serait prêt à être l’homme de la chute de l’entreprise – et malgré toute la lecture panique des blogs de la prison, il s’est tenu à cette promesse. (« Je m’en souviendrai », a assuré Logan à Tom lorsqu’il est devenu clair que l’enquête du ministère de la Justice n’entraînerait qu’une sanction financière.)

L’ironie tragique d’être un enfant de Logan Roy est que, s’il aime ses enfants à sa manière, il déteste néanmoins ce qu’il leur a fourni : une richesse incommensurable. Il est presque impossible pour Roman, Shiv ou Kendall d’impressionner leur père car tout leur a été offert sur un plateau d’argent, alors qu’il a dû se battre pour chaque dollar qu’il a initialement gagné. (Enfer, malgré toute la détermination acharnée de Kendall à se soustraire à l’emprise de Logan, il n’est pas prêt à partir sans un paiement de 2 milliards de dollars.) Inversement, bien qu’il ne soit probablement pas de l’éducation la plus humble, Tom a indéniablement frappé au-dessus son poids pour avoir une place à la table Roy, un Fly Guy du Minnesota planant comme Icarus.

Tous les signes indiquaient que Tom volait trop près du soleil et risquait une peine de prison cette saison, et quand il ne s’en inquiétait pas, Shiv était certainement à la hauteur de son nom en humiliant constamment son mari. (« Tu n’es pas assez bien pour moi … je suis loin de ta putain de ligue », a-t-elle déclaré la semaine dernière dans le discours sale le plus déprimant du monde.) Mais juste au moment où Shiv, Roman et Kendall pensent qu’ils ont soutenu Logan dans un coin, il révèle que Caroline a rouvert l’accord de divorce et supprimé la clause qui donnait à ses enfants une garantie dans les relations d’affaires. Logan n’a pas besoin du soutien de Shiv, Roman ou Kendall pour conclure l’accord avec GoJo.

Shiv a pris beaucoup de L cette saison, mais sa plus grande erreur a sans doute été de supposer que Tom ne jouait pas au jeu comme tout le monde. Elle lui dit toujours quels sont ses plans, comme si Tom n’avait aucun programme à lui parce qu’il est en dessous d’elle. Que Tom enrôle le cousin Greg dans son coup d’État intra-entreprise est tout à fait approprié: les deux personnages réduits à des lignes de punch se dirigent vers la saison 4 avec tout leur élan. (Et dans le cas de Greg, peut-être une chance de devenir roi du Luxembourg ?)

Maintenant que Tom a trahi sa propre femme afin de gravir les échelons de l’entreprise, Logan voit peut-être quelque chose d’un esprit semblable – quelqu’un qui peut être un successeur potentiel au trône Waystar en dehors de ses enfants perpétuellement peu impressionnants. Après tout, Tom Wambsgans connaît la règle cardinale de la succession : Logan ne se fait jamais baiser.