I / O 2021: Google présente Project Starline, une technologie nouvelle génération qui vous permet de chatter vidéo en 3D

Afin de changer l’expérience d’appel vidéo pour les utilisateurs et de la rendre plus réaliste et immersive, Google travaille sur une cabine de chat vidéo de nouvelle génération. Au cours de la conférence I / O 2021 de la société, un aperçu du projet Starline a été montré où la société a affirmé que le projet visait à permettre aux utilisateurs d’avoir une expérience où la personne à qui ils parlent apparaît devant eux en 3D. Google a déclaré que les gens en 3D peuvent être vus sous différents angles en se déplaçant.

La configuration de chat vidéo sophistiquée – Project Starline utilise plusieurs caméras ainsi que des capteurs pour capturer l’apparence d’une personne ainsi que sa forme sous différents angles. Après cela, la technologie a utilisé les points ensemble dans un modèle 3D. Ceci est diffusé en temps réel pendant le chat.

«Pour rendre cette expérience possible, nous appliquons des recherches sur la vision par ordinateur, l’apprentissage automatique, l’audio spatial et la compression en temps réel», lit-on dans le blog de Google. La société a également ajouté qu’elle avait également développé un système d’affichage de champ lumineux révolutionnaire capable de créer une impression de volume et de profondeur. Cela, selon l’entreprise, peut être expérimenté sans avoir besoin de lunettes ou de casques supplémentaires.

L’aperçu déployé par Google, Starline peut être vu comme étant utilisé des appels de personne à personne. À première vue, la fonctionnalité n’est pas pour le moment des discussions de groupe. “L’effet est le sentiment d’une personne assise juste en face de vous, comme si elle était juste là.”

À l’heure actuelle, Project Starline n’est disponible que dans quelques bureaux de Google et repose sur du matériel personnalisé ainsi que sur des équipements hautement spécialisés. “Nous pensons que c’est là que la technologie de communication de personne à personne peut et doit aller, et avec le temps, notre objectif est de rendre cette technologie plus abordable et accessible, notamment en intégrant certaines de ces avancées techniques à notre suite de produits de communication”, Google ajoutée.

