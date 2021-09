I Spit On Your Grave arrive en 4K Ultra HD à temps pour Halloween ⋆ .

]]>]]>

Jennifer Hills revient avec vengeance en 4K cet Halloween alors que Ronin Flix a annoncé que l’horreur d’exploitation très controversée de Meir Zarchi en 1978 Je crache sur ta tombe est prévu pour une sortie 4K Ultra HD avec un tout nouveau remaster 2021 4K HDR. Découvrez la pochette, la bande-annonce et les détails ici…

En 1978, un film a changé à jamais le visage du cinéma. Maintenant, 43 ans plus tard, l’original et notoire I SPIT ON YOUR GRAVE (alias Day of the Woman) est de retour et refuse toujours d’être enterré ! Dans ce nouveau jeu de disques 4K UHD 3 en édition limitée, vous pouvez revivre le phénomène qui a choqué et divisé le monde – et influencé tout un genre et une génération de cinéastes – en Ultra Haute Définition.

Avec un tout nouveau remasterisé 4K HDR 2021 réalisé par Ronin Flix sur Blu-ray 4K Ultra HD, la numérisation 4K 2020 et la restauration du négatif original 35 mm non coupé du réalisateur Meir Zarchi, la bande-son mono originale restaurée et les commentaires de Joe Bob Briggs & Meir Zarchi sur Blu-ray, un Blu-ray bonus comprenant le long métrage documentaire Grandir avec I Spit on Your Grave (2019) et toutes les fonctionnalités spéciales historiques de Ronin Flix, cet ensemble historique 4K Ultra HD appartient à toutes les collections de cinéphiles.

Le tout emballé dans une housse en édition limitée exclusive à Ronin Flix. Les Blu-ray incluent également toutes les fonctionnalités spéciales des versions précédentes de Ronin Flix Blu-ray, y compris la nouvelle fonctionnalité de localisation hébergée par l’écrivain Michael Gingold à partir de 2020, des pistes de commentaires audio remasterisées avec l’écrivain / réalisateur Meir Zarchi et le critique de film Joe Bob Briggs et plus encore. .

I Spit On Your Grave arrive en 4K Ultra HD le 26 octobre.

