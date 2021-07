I Wanna be your Slave : la nouvelle première de Maneskin

Les gagnants de l’Eurovision Måneskin ont partagé la vidéo racée de leur single à succès mondial I Wanna Be Your Slave, et euh… nous ne disons pas que vous ne devriez pas le voir fonctionner, mais vous voudrez peut-être incliner l’écran loin des regards indiscrets. .

Réalisé par Simone Bozzelli, I Wanna Be Your Slave voit le quatuor italien équipé de Gucci et stylisé avec son esthétique glam rock signature. Bouillonnant d’obscénités rampantes, le public est invité à regarder de près à travers un objectif personnel alors que le groupe expose des désirs interdits, notamment le léchage, le bondage, le tâtonnement et le crachat dans une boucle voyeuriste mais très stimulante.

Depuis qu’il a remporté le concours européen de la chanson de cette année avec sa chanson Zitti E Buoni, Måneskin s’est frayé un chemin dans la stratosphère sonore, marquant deux singles simultanés dans le top 10 du Royaume-Uni avec sa reprise de Beggin 2007 de Madcon. ‘et son single original I Wanna Be Ton esclave. Ce dernier est certifié platine en Italie, en Finlande et en Pologne, six fois platine en Russie et certifié or en Autriche, Grèce, Norvège, Suède et Turquie.

Måneskin est l’un des groupes de rock alternatif italien les plus influents des deux dernières décennies (depuis son origine en 2016) et pas seulement grâce à ses grands succès tels que « Beggin », « Torna a casa » et, bien sûr, leur plus récent chanson : “Je veux être ton esclave”, qui présente un clip audacieux et puissant chargé de style. Chacune des tenues portées par Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi et Ethan Torchio est de chez Gucci et si vous êtes une amoureuse de la mode, vous aussi aurez envie de les porter et de faire ressortir votre côté rock star !

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=yOb9Xaug35M