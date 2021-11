I Want To Be Home For Christmas de Marvin Gaye obtient un visuel animé

En l’honneur de la Journée des anciens combattants et des anciens combattants, des militaires et des femmes militaires d’Amérique, Motown/UMe et Paralyzed Veterans of America (PVA) se sont associés pour créer une nouvelle vidéo d’animation pour celui de Marvin Gaye Chanson poignante du chef-d’œuvre des Fêtes, « Je veux rentrer à la maison pour Noël ».

La chanson désormais anthémique de Gaye, qui a été publiée à titre posthume, a été écrite en 1972 – un an après que son frère Frankie soit revenu du service militaire au Vietnam et ait eu du mal à trouver un emploi. Honorant les anciens combattants et donnant la parole à l’expérience de tant de militaires de retour, Gaye s’est lancé dans l’écriture et l’enregistrement de l’album concept sans couture historique de R&B, Ce qui se passe.

Lorsque le compositeur Forest Hairston a approché Gaye avec le concept d’une chanson soutenant les prisonniers de guerre américains, Gaye a créé « I Want to Come Home For Christmas ». Racontée du point de vue d’un soldat, la chanson reste puissamment pertinente en tant qu’hymne soutenant la communauté américaine POW/MIA, ainsi que les nombreuses troupes qui sont loin de chez elles pendant la saison des vacances.

« Lorsque PVA a été approché pour faire équipe avec Motown/UMe pour célébrer une nouvelle chanson de Marvin Gaye sur un soldat voulant rentrer à la maison pour Noël, nous avons dû dire oui », a déclaré Charles Brown, président national de PVA.

«La plupart des militaires à un moment ou à un autre ont dû s’absenter de chez eux à Noël et les anciens combattants paralysés souffrent même d’isolement pendant les vacances aujourd’hui. Nous ne pouvions rien penser de plus approprié que de lancer la nouvelle chanson et la nouvelle vidéo de Marvin Gaye à l’occasion de la Journée des anciens combattants.

Selon Bruce Resnikoff, président et chef de la direction de l’UMe, « En cette Journée des anciens combattants, nous sommes fiers de nous associer à Paralysed Veterans of America en l’honneur de tous ceux qui ont servi et du travail de PVA en leur nom. Marvin Gaye savait de première main ce que tant d’anciens combattants et leurs proches vivent et lui donne une voix anthémique avec « Je veux rentrer à la maison pour Noël » comme seul Marvin peut le faire. Cette nouvelle vidéo d’animation est destinée à rappeler à l’Amérique – et à honorer – leur service. »

Le beau rendu a été créé par Tim Fox, qui a également récemment créé unvidéo avec paroles animées pour accompagner « What’s Going On ». Fox adopte une approche impressionniste, utilisant des traits d’aquarelle émotifs pour apporter une vivacité à l’histoire derrière le chef-d’œuvre de Marvin Gaye. La vidéo montre des moments en studio, Gaye conduisant un taxi de Noël jusqu’à Helping Hands, et une scène touchante au cours de laquelle il embrasse sa fille.

Achetez ou diffusez en streaming You’re The Man de Marvin Gaye.