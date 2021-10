IA et chatbots basés sur des règles : quel est votre choix commercial ?

L’ère numérique a conduit à des attentes élevées des clients. Qu’il s’agisse du commerce électronique, de la santé, du marketing ou de la finance, la communication instantanée est essentielle dans chaque entreprise. Aujourd’hui, les chatbots offrent aux entreprises de différents secteurs la capacité de fidéliser et de satisfaire leurs clients.

Qu’est-ce qu’un chatbot ?

Vous avez probablement déjà rencontré cela. Êtes-vous allé sur un site Web et une petite fenêtre de discussion s’affiche avec une photo de profil générique et un nom pour l’accompagner ? C’est un chatbot, généralement. Parfois, c’est une personne réelle, mais c’est extrêmement rare en raison de la logistique. Généralement, vous rencontrez un chatbot.

Un chatbot est une application logicielle qui utilise l’intelligence artificielle (IA) et le traitement du langage naturel (NLP) pour traiter et comprendre les intentions humaines et fournir des conseils sur les résultats souhaités. Il fonctionne comme un assistant virtuel pour améliorer votre expérience client.

Fondamentalement, les chatbots pour le marketing exploitent souvent les données existantes pour comprendre les requêtes soumises. Ils analysent également les réponses appropriées en fonction de leur période de formation. Et avec la technologie d’apprentissage automatique, ils apprennent le contexte et améliorent leur efficacité.

Comment fonctionnent les chatbots ?

Les chatbots utilisent des algorithmes avancés d’apprentissage automatique et de PNL pour apprendre à partir des données existantes. En règle générale, la PNL est la capacité des ordinateurs à traiter et à comprendre la parole humaine et à répondre en langage humain. Il est conçu pour que les interactions imitent la communication entre deux personnes.

Types de chatbots

Les chatbots basés sur des règles nécessitent une intervention humaine pour choisir des options prédéfinies. Et comme les sélections sont limitées, ces chatbots ont tendance à être les plus lents en termes de service client.

Data Science Dojo a réussi à expliquer de manière accessible comment fonctionnent les chatbots IA :

Chatbots intellectuellement indépendants

Les chatbots intellectuellement indépendants s’appuient sur l’apprentissage automatique pour comprendre les entrées et les requêtes des utilisateurs. Ces robots sont hautement entraînables et vous pouvez les entraîner à traiter certaines phrases et mots-clés qui nécessitent des réponses. Indépendamment, les robots apprendront également des requêtes complexes et généreront des réponses appropriées.

Sur cette photo, LeewayHertz a fait un excellent travail pour montrer comment fonctionnent les chatbots IA :

Examinons de plus près la différence entre les chatbots basés sur des règles et les chatbots IA.

Chatbots basés sur des règlesChatbots IAPropulsé par des mots-clésProgrammé avec la PNL et l’apprentissage automatiqueNe peut pas capturer les fautes de frappeUtiliser la PNL pour comprendre les entrées des clientsConcentré sur la navigation et incapable d’apprendre des interactionsUtiliser l’apprentissage automatique pour devenir « plus intelligent » au fil du tempsLes interactions semblent robotiques plutôt que conversationnellesS’engager naturellement dans des conversations personnalisées de type humain Besoin de mettre à jour les règles afin d’optimiser les performances du botIl s’améliorera continuellement sans beaucoup d’aide supplémentaireLe processus de mise en œuvre est plus rapide et moins compliquéLe processus de mise en œuvre est plus compliqué et plus long compétences

L’utilisation de chatbots basés sur des règles et de chatbots IA peut faciliter une variété de résultats qui offrent des voies claires aux clients pour les ventes. Lorsque vous déterminez à quoi servent les chatbots, examinez les besoins en infrastructure. Les chatbots d’intelligence artificielle peuvent être un peu trop ambitieux pour votre opération. Parfois, vous avez juste besoin de quelque chose qui génère des alternatives prédéfinies pour la clientèle. À d’autres moments, vous avez besoin d’une IA capable d’avoir une conversation. Tout dépend des besoins de votre entreprise en général.

Avantages des chatbots pour les entreprises

1. Ils donnent à votre entreprise un visage amical

Les chatbots peuvent aider votre entreprise à créer un visage amical et accessible pour de meilleures interactions avec les clients. Pour votre public, le chatbot devient le premier point de contact et peut être plus personnel que la communication par téléphone ou par courrier.

La personnalité du chatbot peut avoir une influence significative sur l’expérience utilisateur et joue un rôle important dans la perception des clients. Pour développer la personnalité de chatbot appropriée pour votre entreprise, vous devez prendre en compte des facteurs tels que l’identité de la marque et les préférences du public.

Pour commencer, réfléchissez aux phrases et aux mots que vous utilisez lorsque vous faites du marketing auprès de votre public. Le personnage du chatbot doit refléter ce langage. Et bien que vous ne puissiez pas plaire à tout le monde, créer une personnalité cohérente avec la voix de votre marque peut répondre aux préférences du public.

2. Disponibilité constante

Contrairement au service client traditionnel, les chatbots pour sites Web sont toujours disponibles 24h/24 et 7j/7. Il fournit un support à vos clients le week-end et aux heures tardives. Fait intéressant, les chatbots IA ne sont pas submergés par une multitude de demandes. De par sa conception, il peut traiter plusieurs demandes en même temps et maintenir la précision.

Chaque fois qu’il y a une requête qu’un chatbot ne peut pas gérer, un client peut toujours transmettre la question à un répondant humain.

En dehors des heures normales d’ouverture, les clients peuvent laisser un message au service client pour qu’il s’occupe du jour ouvrable suivant. Mais pendant les heures ouvrables, les requêtes complexes peuvent être traitées par des employés humains.

3. Réponse instantanée à un client

En fournissant une interaction en temps réel, vous pouvez assurer un service instantané à vos clients. Les études confirment que les entreprises peuvent réagir trois fois plus vite qu’en utilisant un service client humain. C’est l’une des raisons pour lesquelles les chatbots aident les entreprises à augmenter la satisfaction de leurs clients en 24%.

4. Collecter des données client et fournir des informations marketing précises

Les chatbots du service client peuvent qualifier les prospects pertinents en collectant des données pertinentes pouvant être utilisées par vos équipes commerciales pour les conversions commerciales. Idéalement, les chatbots peuvent orienter les clients vers les produits souhaités en fonction de leurs requêtes.

Et puisque nous sommes à l’ère du client, vos clients attendent des réponses personnalisées à leurs requêtes. Les chatbots sont conçus pour puiser dans l’historique des clients et générer les réponses les plus appropriées aux questions. Plus important encore, les données aident votre équipe marketing à envoyer des messages et des offres personnalisés.

5. Les chatbots peuvent augmenter vos ventes

Si votre entreprise peut proposer les informations et les offres appropriées à des clients potentiels, vos taux de conversion peuvent augmenter considérablement. Les chatbots pour les entreprises peuvent apporter des réponses aux visiteurs du site Web tout au long du parcours client. Plus important encore, il conseillera et guidera les clients lors de la sélection des produits. Selon un récent sondage, les entreprises qui utilisent des chatbots ont augmenté leurs ventes de 67%.

En règle générale, un chatbot de site Web est un excellent outil pour améliorer le service client et augmenter les ventes. Mais vous ne devez pas seulement vous fier aux options du site Web. Ces dernières années, les chatbots dans les messageries et les réseaux sociaux ont été de plus en plus mis en œuvre par des entreprises d’une grande variété d’industries. La pertinence de la solution est confirmée par le fait qu’une audience très large et active se concentre sur des médias sociaux. Et ce public est vos consommateurs potentiels.

Considérons les médias sociaux comme Télégramme, par exemple. Des fichiers texte et image peuvent être envoyés via cette plate-forme, et les « bots », comme on les appelle, apparaissent partout. Vous pouvez envoyer des messages en masse aux abonnés Telegram à l’aide de chatbots. Différents boutons peuvent être placés dans des images, du texte peut être ajouté, vous pouvez avoir des images dans vos messages et les concevoir comme vous le souhaitez. Le moment venu, vous pouvez programmer son envoi selon vos besoins ; cela peut être réduit à l’heure spécifique du jour spécifique où vous avez besoin de ce message envoyé. Après l’envoi, les statistiques peuvent être explorées pour déterminer l’efficacité. C’est un excellent moyen de déterminer l’efficacité de votre sensibilisation.

Derniers mots

L’intelligence artificielle a inauguré des capacités illimitées pour les entreprises. Et les chatbots se sont avérés être une invention incroyable pour toute entreprise. Les chatbots offrent un support client continu et des recommandations pour vous aider plus rapidement. Bien que la technologie des chatbots soit utile pour l’automatisation, il est prudent d’équilibrer l’automatisation des chatbots avec la touche humaine.

L’article a été publié à l’origine ici.