IA et rentabilité: transformer la gestion financière avec l’IA

Portrait de Mankiran Chowhan

Par Mankiran Chowhan

L’année dernière, les entreprises à travers l’Inde ont été confrontées à de nombreux défis pour s’adapter rapidement à l’évolution du mode de travail. La transformation numérique et l’adoption des dernières technologies ont énormément aidé pendant ces périodes dynamiques, les solutions numériques aidant les entreprises à maintenir leur viabilité et leur productivité opérationnelle. Pour certains, l’intelligence artificielle (IA) était la solution pour répliquer rapidement des tâches et des processus qui étaient auparavant effectués par des personnes. De plus en plus de départements financiers ont commencé à s’appuyer sur des algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique (ML) pour prendre des décisions rapides soutenues par une transparence financière en temps quasi réel pour répondre à leurs besoins commerciaux.

Mais selon une étude récente de SAP Concur, seulement 11% des organisations indiennes ont adopté des processus financiers et administratifs entièrement numériques. Une grande incertitude demeure en 2021, et les dirigeants financiers doivent plaider pour des améliorations technologiques dans leurs services pour y remédier. Voici trois raisons d’investir dans des solutions basées sur l’IA pour la gestion des dépenses des entreprises.

Gestion efficace des dépenses

De nombreux processus manuels peuvent être remplacés par l’automatisation et l’IA. Les entreprises qui utilisent des solutions de gestion des dépenses basées sur l’IA peuvent éliminer les processus papier et les feuilles de calcul fastidieuses. Dans les services de comptabilité fournisseurs, la reconnaissance optique des caractères et le ML «lisent» et saisissent automatiquement les factures dans les systèmes de paiement, puis font correspondre les informations de facture et de bon de commande.

Le remplacement des processus manuels par des solutions d’IA automatisées peut libérer un temps précieux pour les employés qui peut être utilisé pour des travaux critiques pour l’entreprise. De plus, il aide les responsables financiers à mieux gérer le budget en assurant la liquidité. L’IA peut également prédire quelles entreprises sont susceptibles de faire défaut sur les paiements et qui sont les plus susceptibles de payer à temps.

Augmenter la conformité et éliminer les erreurs

Les services financiers peuvent tirer parti de l’IA grâce à des rapports et à une gestion automatisés des dépenses. Cela aide les services financiers à clôturer les budgets à temps et à mieux informer les rapports financiers. Il donne aux entreprises un coup de pouce concurrentiel indispensable en améliorant leur productivité. Ces outils examinent automatiquement chaque note de frais et signalent les inexactitudes en quelques secondes en fonction de comparaisons avec des centaines d’éléments de données. L’IA aide à alléger la pression financière en examinant des ensembles de données massifs et en repérant des modèles ou des anomalies, réduisant ainsi les erreurs coûteuses et les pénalités potentielles.

Maximiser la rentabilité

L’IA et le ML établissent un équilibre entre les priorités des entreprises et les besoins des employés. L’IA peut faire des recommandations de réduction des coûts en fonction des préférences des employés et des politiques de l’entreprise, et elle peut interagir avec d’autres applications en utilisant également l’IA pour maximiser l’efficacité et la rentabilité. Bientôt, les assistants intelligents iront au-delà de la capture et de l’analyse automatiques des données pour prédire et faire des recommandations basées sur l’analyse instantanée d’une variété de sources de données.

La pandémie a souligné le rôle de la technologie dans notre nouvelle normalité. Selon une étude d’AIMResearch, le marché de l’IA en Inde serait d’environ 6,8 milliards de dollars. Cela devrait encore augmenter à un TCAC de 13,8% pour atteindre 11,4 milliards de dollars d’ici 2025, car de plus en plus de départements financiers utilisent l’IA et le ML pour capturer les dépenses totales dans une organisation, éliminer les inexactitudes et prévoir un budget pour une rentabilité maximale.

L’auteur est directeur général – Sous-continent indien, SAP Concur

