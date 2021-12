IA sans code : d’anciens dirigeants de Microsoft et de Salesforce révèlent une nouvelle startup d’apprentissage automatique Intelus

Le PDG et co-fondateur d’Intelus, Patrice Simard, dirigeait auparavant le groupe Machine Teaching de Microsoft. (Photo d’Intelus)

L’apprentissage automatique est la base commune de l’intelligence artificielle moderne, utilisant de grandes quantités de données pour créer des modèles d’IA qui reconnaissent les modèles et font des prédictions lorsqu’ils sont présentés avec de nouvelles informations. Une nouvelle startup de Seattle dirigée par un ancien ingénieur distingué de Microsoft utilise une approche différente : l’enseignement machine.

« Il ne s’agit pas d’extraire des connaissances à partir de données ; c’est extraire des connaissances de la personne », a expliqué Patrice Simard, PDG et co-fondateur d’Intelus, qui a supervisé des groupes de recherche Microsoft dans des domaines tels que l’apprentissage automatique, les bases de données, les graphiques, la vision et la cryptographie pendant plus de 20 ans au sein de la société de Redmond.

Intelus est sorti du mode furtif mardi pour lancer une bêta ouverte de sa nouvelle plate-forme d’enseignement machine, Duet, qui offre une interface utilisateur graphique pour créer des modèles d’IA à partir de données non structurées sans écrire de code ni nécessiter d’outils avancés de science des données. Les modèles peuvent ensuite être utilisés pour classer et extraire des données du texte.

Il s’agit de la première étape du plan plus vaste de l’entreprise visant à rendre l’intelligence artificielle plus accessible à un ensemble plus large d’entreprises et d’organisations. Simard a dirigé le groupe Machine Teaching chez Microsoft avant de partir pour poursuivre la vision avec sa propre startup, après que le géant de la technologie a décidé de doubler l’apprentissage en profondeur à la place.

Bien qu’Intelus commence par le texte, il peut s’étendre au fil du temps aux images et aux signaux. Il cible initialement les développeurs, mais Simard envisage de s’étendre au fil du temps pour servir les passionnés de technologie et les travailleurs de l’information.

La vision est de permettre à n’importe qui d’« enseigner ce qu’il fait à la machine », a déclaré Simard.

Environ 15 personnes travaillent actuellement pour Intelus, dont sept employés à temps plein, en plus des fournisseurs et des stagiaires. Simard autofinance l’entreprise pour le moment. Intelus a été fondée il y a un an, en novembre 2020.

En plus de Simard, les co-fondateurs de l’entreprise incluent Gary Flake, l’ancien vice-président de Yahoo qui a fondé Microsoft Live Labs en 2005. Il a ensuite lancé et dirigé la startup Clipboard de Seattle, acquise en 2013 par Salesforce, où il était CTO de la recherche et des données. science. Flake fait partie du conseil d’administration d’Intelus et est un conseiller actif.

De gauche à droite : Gary Flake, co-fondateur d’Intelus, membre du conseil d’administration et conseiller ; Riham Mansour, co-fondateur et chef de produit ; et Erik Panu, directeur commercial. (Photos Intelus)

Simard et Flake ont travaillé ensemble auparavant chez Microsoft, où Simard était scientifique en chef pour Live Labs, portant l’équipe de recherche à plus de 50 personnes.

Parmi les autres co-fondateurs figurent Riham Mansour, chef de produit chez Intelus, experte en traitement du langage naturel et ancienne directrice technique de Microsoft connue pour son travail sur le Language Understanding Service (LUIS) de Microsoft. Elle a été nominée pour la « Femme de l’année 2021 » aux World Business Analytics Awards par le Fisher Center for Business Analytics de l’UC Berkeley Haas School of Business.

Le vétéran de la technologie de Seattle, Amit Mital, était également co-fondateur. Mital a depuis assumé le rôle d’assistant spécial du président Biden à la Maison Blanche, axé sur la cybersécurité, et de directeur principal au Conseil de sécurité nationale.

Le directeur commercial de l’entreprise est Erik Panu, auparavant vice-président des ventes et du marketing chez BabbleLabs, la startup d’IA et d’apprentissage en profondeur, acquise par Cisco l’année dernière.

Dans un cas de timing malheureux, destiné à faire l’objet d’une future histoire de guerre de démarrage, Intelus a été lancé mardi pour voir son site Web principal temporairement supprimé par la panne généralisée d’Amazon Web Services. Cependant, le site Duet de la société est resté en ligne et depuis mercredi matin, Intelus.ai est de nouveau en ligne.